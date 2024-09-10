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Через забруднення Десни Київ може залишитись без основного джерела питної води

Річка Десна, фото: ВікіпедіяРічка Десна, фото: Вікіпедія

Через забруднення річки Десна Київ ризикує втратити основне джерело питної води та буде змушений використовувати альтернативні джерела водопостачання.

Про це розповів заступник директора ПрАТ «Київводоканал» Володимир Костюк в етері «Еспресо».

Він зазначив, що річка Десна є головним джерелом води для Деснянських водопровідних станцій, забезпечуючи 70% питної води для жителів столиці.

«Хочу нагадати, що річка Десна залишається основним видом водопостачання для очисних споруд Деснянських водопровідних станцій і становить 70% підготовленої питної води для мешканців Києва. Альтернативи такому водозабору сьогодні немає. Його втрата призведе до серйозних наслідків й розбалансування системи водопостачання столиці», – пояснив Володимир Костюк.

За його словами, забруднення річки рухається з Чернігова до Києва, і очікуване «розбавлення», на яке сподівалися фахівці, не відбувається.

«На жаль, органічне забруднення продовжується. Змоделювати яка вода прийде на водозабір через 4-5 днів, неможливо. Втім, ми очікуємо найгірших результатів», — додав Володимир Костюк.

Він додав, що якщо очисні споруди не зможуть якісно відфільтрувати воду, можливо, доведеться відмовитися від цього джерела водопостачання і перейти на Дніпровську станцію та артезіанські свердловини:

«Якщо такі результати підтверджуються й наша чинна технологія не здатна буде очистити воду, то можливий сценарій відмови від цього джерела водопостачання й перехід на інші джерела. Зокрема, Дніпровську станцію та артезіанські джерела. Втім, ця альтернативна система не зможе на 100% забезпечити водопостачанням все місто Київ».

Раніше повідомлялось, що у річках Сейм та Десна виявили забруднення органічними речовинами. Але ситуація контрольована, загрози питному водопостачанню немає. 

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