Корабль у дитячому містечку «Казка». Архівне фото: «НикВести».

В дитячому містечку «Казка» у Миколаєві планують встановити чотирнадцять «тимчасових споруд» загальною площею понад 450 метрів. Однак на питання про які саме споруди йде мова головний архітектор міста Євген Поляков не відповів.

Проект рішення зареєстрували на сайті Миколаївської міської раді, пишуть «НикВести».

Згідно проекту рішення, ТОВ «Саус Груп» надали попереднє погодження на укладення договору про тимчасове право користування земельною ділянкою та встановлення «тимчасових споруд» у дитячому містечку «Казка». Тепер вони мають зайнятися розробкою документації, в якій будуть зазначені терміни дії договору. У разі його підписання у «Казці» поставлять 14 споруд, загальна площа яких складає 451 квадратний метр.

Ми звернулися за коментарем до головного архітектора Миколаєва Євгена Полякова, який є розробником проекту рішення з питанням про які саме тимчасові споруди йде мова, чи маються на увазі існуючі дитячі атракціони або встановлення нових. Проте Євген Поляков не зміг на нього відповісти.

— Попереднє рішення передбачає розробку документації. Що саме там буде — буде передбачатися саме цією документацією. Є попередній дозвіл, потім розробляється документація, потім затверджується. Я не можу попередньо сказати, тому що навіть попереднього дозволу рішення не приймалося. У разі прийняття такого рішення вже буде більше інформації, — сказав Євген Поляков.

В пояснювальній записці головний архітектор також вказав, що для реалізації проекту не залучатимуть коштів місцевого бюджету.

Відомо, що у 2021 році Миколаївська міськрада оголосила переможця конкурсу на відбір суб'єктів господарювання для провадження підприємницької діяльності на території дитячого містечка «Казка». Ним став Олександр Скрипін, який, за даними Мін'юсту, є співвласником ТОВ «Атракціон-Інвест». Саме це підприємство займалося організацією новорічного ярмарку на Соборній площі, встановленням атракціонів та ковзанки.

Дитяче містечко «Казка». Архівне фото: «НикВести». Дитяче містечко «Казка». Архівне фото: «НикВести». Дитяче містечко «Казка». Архівне фото: «НикВести».

Нагадаємо, як у квітні миколаївці не змогли під час повітряної тривоги потрапити в укриття на території дитячого містечка «Казка», оскільки воно було зачинене. Пізніше за цією справою провели внутрішнє розлідування.