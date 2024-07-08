Слідчі встановили, що росіяни ударили по «Охматдиту» в Києві ракетою Х-101.
Про це повідомили У Службі безпеки України.
Правоохоронці кваліфікували удар РФ по Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» як воєнний злочин і відкрила за даним фактом кримінальне провадження.
«За попередніми даними слідчих Служби безпеки, для вогневого ураження медустанови окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101. На місці трагедії уже знайдено відповідні докази: зокрема уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частина руля цієї ж ракети», — йдеться у повідомленні.
Станом на 13:50 відомо про двох загиблих працівників лікарні, семеро людей отримали поранення, з них щонайменше двоє дітей.
У межах кримінального провадження, розпочатого Службою безпеки частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством), триває розслідування.
Зазначимо, що Х-101 — це стратегічна крилата ракета повітряного базування класу повітря-земля. Дальність запуску такої ракети становить близько 5 тисяч кілометрів.
Нагадаємо, що Росія в понеділок, 8 червня, атакувала Київ — зафіксовано влучення ракети у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».
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Слідчі встановили, що росіяни ударили по «Охматдиту» в Києві ракетою Х-101.
Про це повідомили У Службі безпеки України.
Правоохоронці кваліфікували удар РФ по Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» як воєнний злочин і відкрила за даним фактом кримінальне провадження.
«За попередніми даними слідчих Служби безпеки, для вогневого ураження медустанови окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101. На місці трагедії уже знайдено відповідні докази: зокрема уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частина руля цієї ж ракети», — йдеться у повідомленні.
Станом на 13:50 відомо про двох загиблих працівників лікарні, семеро людей отримали поранення, з них щонайменше двоє дітей.
У межах кримінального провадження, розпочатого Службою безпеки частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством), триває розслідування.
Зазначимо, що Х-101 — це стратегічна крилата ракета повітряного базування класу повітря-земля. Дальність запуску такої ракети становить близько 5 тисяч кілометрів.
Нагадаємо, що Росія в понеділок, 8 червня, атакувала Київ — зафіксовано влучення ракети у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».