Ліквідація наслідків обстрілу. Фото: ДСНС В Миколаївській області сьогодні вдень 8 липня російська ракета влучила по території фермерського господарства. Постраждали двоє жителів, зокрема дитина.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім.

На місці обстрілу виникла пожежа сухої трави, яка потім перекинулась на житлові будинки поруч.

Наразі відомо про постраждалих жінку 45 років та дитину 5 років. Їх госпіталізовано, стан середньої важкості.

На місці продовжують працювати відповідні служби.

Ліквідація наслідків обстрілу. Фото: ДСНС Ліквідація наслідків обстрілу. Фото: ДСНС

Зазначимо, що близько 14:25 вибухи чули жителі Вознесенського району. В цей час Повітряні сили повідомляли про рух ракета на Миколаївщині у північно-західному напрямку.

Крім того, 8 липня через падіння уламків збитих крилатих ракет в Миколаївській області виникло декілька пожеж сухої трави.