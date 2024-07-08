Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім.
На місці обстрілу виникла пожежа сухої трави, яка потім перекинулась на житлові будинки поруч.
Наразі відомо про постраждалих жінку 45 років та дитину 5 років. Їх госпіталізовано, стан середньої важкості.
На місці продовжують працювати відповідні служби.
Зазначимо, що близько 14:25 вибухи чули жителі Вознесенського району. В цей час Повітряні сили повідомляли про рух ракета на Миколаївщині у північно-західному напрямку.
Крім того, 8 липня через падіння уламків збитих крилатих ракет в Миколаївській області виникло декілька пожеж сухої трави.
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Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім.
На місці обстрілу виникла пожежа сухої трави, яка потім перекинулась на житлові будинки поруч.
Наразі відомо про постраждалих жінку 45 років та дитину 5 років. Їх госпіталізовано, стан середньої важкості.
На місці продовжують працювати відповідні служби.
Зазначимо, що близько 14:25 вибухи чули жителі Вознесенського району. В цей час Повітряні сили повідомляли про рух ракета на Миколаївщині у північно-західному напрямку.
Крім того, 8 липня через падіння уламків збитих крилатих ракет в Миколаївській області виникло декілька пожеж сухої трави.