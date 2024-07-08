Поле у Миколаївській області, архівне фото «НикВести»

За три роки відкритого ринку землі в Миколаївській області було продано 26,8 тисяч гектарів землі, що є одним з найвищих показників серед південних регіонів України. Для порівняння, в Одеській області продали 23,3 гектара, у Херсонській області — 18,8 гектара, а в Запорізькій області — 12,2 гектара.

Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот.

Скриншот статистики з продажу землі «Опендата» Скриншот статистики з продажу землі «Опендата» Скриншот статистики з продажу землі «Опендата»

За перше півріччя 2024 року в регіоні придбали ще 4,4 тисячі гектарів, а середня вартість одного гектара склала 34,16 тисячі гривень.

Загалом з 2021 року було укладено понад 254 тисячі угод з купівлі-продажу сільгоспземлі, загальною площею понад 567 тисяч гектарів.

Варто зазначити, що найбільш популярними в Україні залишаються угіддя Полтавщини, де продали 60,3 тисячі гектарів землі за середньою ціною 42,75 тисячі гривень за гектар. А найдорожчою цьогоріч стала земля на Івано-Франківщині: 101 тисячу гривень за 1 гектар.

Наразі лише чверть земельних угідь змінюють власника через купівлю-продаж. Переважна більшість змін власників стосуються землі, яку отримують у спадок — це 65% відчужень.

Як відомо, ринок землі почав працювати в Україні з 1 липня 2021 року. Згідно з законом – землю зможуть купувати лише громадяни України, держава, юридичні особи України та територіальні громади. Питання продажу землі іноземцям може бути вирішене виключно на всеукраїнському референдумі. Однак іноземцям забороняється купувати у власність землю, що знаходиться ближче за 50 кілометрів від державного кордону. Також за жодних умов землю не зможуть купити компанії, власниками яких є громадяни країни-агресора.

Нагадаємо, що на комісії Миколаївської міської ради з питань з питань законності, очільниця фракції «Європейська солідарність» в міській раді Олена Кісельова пропонує зменшити ставку орендної плати за землю для забудовників Миколаєва з 3% до 1%.

До цього депутати Миколаївської міської ради звернулись до Кабінету міністрів та народних депутатів з проханням виділити з державного бюджету дотацію в розмірі 479, 93 мільйонів гривень, щоб звільнити бізнес від сплати податків на 2024 рік.

Перед цим до редакції «НикВести» звернулись миколаївські підприємці, які просили владу переглянути податкові ставки та знизити орендну плату за використання землі на 50% для можливості ведення торговельної діяльності.