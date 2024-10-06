Миколаївчиня Яна Дроздова: від бухгалтера до власної справи з шиття дитячого одягу
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- Аліса Мелік-Адамян
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1:49, 06 жовтня, 2024
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17 тисяч українців пройшли навчання в центрах Державної служби зайнятості профтехосвіти та опанували нову професію або підвищили свою кваліфікацію від початку цього року.
Про це повідомляє міністерство економіки України.
У відомстві зазначили, що в центрах можна опанувати будь-яку з 97 робітничих професій або підвищити кваліфікацію за понад 400 напрямками.
За інформацією міністерства 85% слухачів, які пройшли навчання, знаходять роботу.
Серед них і Яна Дроздова переселенка з Миколаєва, через війну довелось тимчасово оселитися в Одесі. Яна скористалась можливістю здобути нову професію в Одеському центрі профтехосвіти.
«Я бухгалтер, та через бойові дії змушена була переїхати з рідного Миколаєва. В Одесі перебувала у пошуках «своєї роботи», яка б відповідала освіті, досвіду та поклику душі. Тому, для себе вирішила освоїти нову професію. Після навчання відкрила власну справу та почала шити одяг для дітей», — розповідає кравчиня.
«МикВісті» повідомляли, що в Миколаївській області найбільш актуальними вакансіями на ринку праці є робітничі професії.
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