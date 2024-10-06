  • неділя

    6 жовтня, 2024

  • 18.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 6 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 18.5° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаївчиня Яна Дроздова: від бухгалтера до власної справи з шиття дитячого одягу

Кравчиня Яна Дроздова, Фото з відеоматеріалуКравчиня Яна Дроздова, Фото з відеоматеріалу

17 тисяч українців пройшли навчання в центрах Державної служби зайнятості профтехосвіти та опанували нову професію або підвищили свою кваліфікацію від початку цього року.

Про це повідомляє міністерство економіки України. 

У відомстві зазначили, що в центрах можна опанувати будь-яку з 97 робітничих професій або підвищити кваліфікацію за понад 400 напрямками. 

За інформацією міністерства 85% слухачів, які пройшли навчання, знаходять роботу.

Серед них і Яна Дроздова переселенка з Миколаєва, через війну довелось тимчасово оселитися в Одесі. Яна скористалась можливістю здобути нову професію в Одеському центрі профтехосвіти.

«Я бухгалтер, та через бойові дії змушена була переїхати з рідного Миколаєва. В Одесі перебувала у пошуках «своєї роботи», яка б відповідала освіті, досвіду та поклику душі. Тому, для себе вирішила освоїти нову професію. Після навчання відкрила власну справу та почала шити одяг для дітей», — розповідає кравчиня. 

«МикВісті» повідомляли, що в Миколаївській області найбільш актуальними вакансіями на ринку праці є робітничі професії.

Останні новини про: переселенці

Майже дві тисячі мешканців Первомайщині оформлені безробітними
Шольц закликав ЄС виділити більше грошей країнам, які приймають велику кількість українських біженців
Українцям у ЄС продовжили безкоштовний роумінг ще на рік

Читайте також:

новини

«Паралельні світи у графіці»: у музеї Миколаєва представили виставку художника Комарницького

Даріна Мельничук
новини

Підрядник перейшов до реставрації історичного фасаду гімназії №2 у Миколаєві: наразі виконано майже 40% робіт

Юлія Бойченко
новини

У Корабельний район Миколаєва запустили автономні тролейбуси: мер особисто перевірив новий транспорт

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві планують встановити ще одну зупинку громадського транспорту на ПГУ за ₴371 тис.

Аліна Квітко
новини

Стрільба з лука, польова кухня, розпалювання ватри: як у Миколаєві відзначили День козацтва

Олена Козубовська

Останні новини про: переселенці

Українцям у ЄС продовжили безкоштовний роумінг ще на рік
Шольц закликав ЄС виділити більше грошей країнам, які приймають велику кількість українських біженців
Майже дві тисячі мешканців Первомайщині оформлені безробітними

У миколаївській 123-й бригаді розслідують смерть комбата Ігоря Гриба

У Миколаєві шукають компанію, яка буде сортувати сміття біля міського звалища

7 годин тому

«Паралельні світи графіки»: у музеї Миколаєва представили виставку художника Комарницького

КУЛЬТУРА

Даріна Мельничук

Головне сьогодні