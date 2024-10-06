Миколаївчиня Яна Дроздова: від бухгалтера до власної справи з шиття дитячого одягу

Кравчиня Яна Дроздова, Фото з відеоматеріалу

17 тисяч українців пройшли навчання в центрах Державної служби зайнятості профтехосвіти та опанували нову професію або підвищили свою кваліфікацію від початку цього року.

Про це повідомляє міністерство економіки України.

У відомстві зазначили, що в центрах можна опанувати будь-яку з 97 робітничих професій або підвищити кваліфікацію за понад 400 напрямками.

За інформацією міністерства 85% слухачів, які пройшли навчання, знаходять роботу.

Серед них і Яна Дроздова переселенка з Миколаєва, через війну довелось тимчасово оселитися в Одесі. Яна скористалась можливістю здобути нову професію в Одеському центрі профтехосвіти.

«Я бухгалтер, та через бойові дії змушена була переїхати з рідного Миколаєва. В Одесі перебувала у пошуках «своєї роботи», яка б відповідала освіті, досвіду та поклику душі. Тому, для себе вирішила освоїти нову професію. Після навчання відкрила власну справу та почала шити одяг для дітей», — розповідає кравчиня.

«МикВісті» повідомляли, що в Миколаївській області найбільш актуальними вакансіями на ринку праці є робітничі професії.