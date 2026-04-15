У Миколаєві незаконно продавали електроні сигарети: підприємцям загрожує штраф майже пів мільйона гривень

У Миколаєві незаконно продавали електроні сигарети. Фото: ДПС у Миколаївській області

У Миколаєві податківці виявили мережу магазинів, в яких незаконно продавали сигарети та продукцію для електронних сигарет.

Як повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби, за результатами перевірок підприємцям загрожують штрафи понад 462 тисячі гривень.

Зазначається, що правоохоронці вилучили понад 680 одиниць підакцизних товарів — наборів із тютюновою сировиною. Також поліцейські склали адміністративні протоколи за порушення правил торгівлі тютюновими виробами.

Раніше у Миколаєві податківці перевірили кіоски з продажу сигарет і виявили порушення. Зокрема, сигарети без акцизних марок або з ознаками підробки.