У Миколаєві незаконно продавали електроні сигарети: підприємцям загрожує штраф майже пів мільйона гривень
Світлана Іванченко
23:10, 15 квітня, 2026
У Миколаєві податківці виявили мережу магазинів, в яких незаконно продавали сигарети та продукцію для електронних сигарет.
Як повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби, за результатами перевірок підприємцям загрожують штрафи понад 462 тисячі гривень.
Зазначається, що правоохоронці вилучили понад 680 одиниць підакцизних товарів — наборів із тютюновою сировиною. Також поліцейські склали адміністративні протоколи за порушення правил торгівлі тютюновими виробами.
Раніше у Миколаєві податківці перевірили кіоски з продажу сигарет і виявили порушення. Зокрема, сигарети без акцизних марок або з ознаками підробки.
