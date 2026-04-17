Водоканал Миколаєва віддав ремонт колектора за ₴56 мільйонів фірмі-фігуранту кримінальної справи

Бригада водоканалу на місці пориву труби по вулиці 4 Поздовжня у Миколаєві, серпень 2024 року. Фото для ілюстрації «МикВісті»

У Миколаєві комунальне підприємство «Миколаївводоканал» визначило підрядника для реконструкції каналізаційного колектора по вулиці Ігоря Бедзая (Чкалова) — на ділянці між 6-ю Слобідською та Інженерною. Підряд віддали приватній компанії без проведення аукціону.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

20 березня «Миколаївводоканал» оголосив тендер на 59 мільйонів 20 тисяч 530 гривень. Мова йде про заміну існуючих залізобетонних труб. Єдиним учасником закупівлі стало приватне підприємство «Еффект», яке запропонувало виконати роботи за 56 мільйона 50 тисяч гривень.

Скриншот з системи публічних закупівель ProZorro

Наразі очікується підписання договору з компанією. Всі роботи підрядник має виконати до 31 грудня 2026 року.

Скриншот з системи публічних закупівель ProZorro

Як свідчать дані аналітичної системи YouControl, підприємство-переможець зареєстроване в Одеській області у 2005 році. Засновницею компанії є Тетяна Іоано.

Основним видом діяльності підприємства є будівництво житлових і нежитлових об’єктів. Також вказано, що статутний капітал підприємства становить лише 500 гривень. Незважаючи на це підприємство виграє тендери та отримує підряди.

Разом із тим, підприємство фігурувало у матеріалах кримінальних проваджень. Зокрема, у 2018 році правоохоронці розслідували можливу спробу вимагання коштів у керівництва однієї з компаній Одеси під приводом неіснуючого боргу. В ухвалі йдеться про те, що людину викрали, побили, а потім змусили підписати папір, що він «винен» 200 тисяч доларів.

Також у 2021 році суд розглядав справу щодо ймовірного укладання фіктивних субпідрядних угод за участі цього підприємства для отримання коштів за роботи у Тернополі, які фактично не виконувалися. За версією слідства, службові особи могли підробляти документи, зокрема укладати додаткові договори та договори субпідряду на ті самі дорожні роботи, які вже були виконані або частково виконані раніше. Через це могли повторно або безпідставно перераховуватися бюджетні кошти, зокрема значні суми на користь підрядника ПП «Ефект», навіть у випадках, коли роботи фактично не виконувались або виконувались не в повному обсязі. Також йдеться про можливе оформлення неправдивих актів виконаних робіт.

Нагадаємо, що під час зустрічі працівників водоканалу з новим генеральним директором Геннадієм Ізюмовим 15 квітня тема звільнення технічного директора Василя Тельпіса. Аудіозапис цієї розмови є в розпорядженні редакції «МикВісті».

Під час зустрічі працівники заявили, що звільнення Тельпіса стало для них несподіванкою, оскільки він працював на водоканалі з 1980-х років та після смерті Бориса Дуденка виконував обов’язки керівника.

Геннадій Ізюмов на зустрічі запевнив, що рішення про звільнення не ухвалював. За його словами, Тельпіса звільнила Наглядова рада.

Однак після цього у наглядовій раді МКП «Миколаївводоканал» заявили, що не ухвалювали рішення про звільнення технічного директора підприємства Василя Тельпіса, як про це раніше повідомив новий гендиректор Геннадій Ізюмов.

Водоканал отримав нового керівника: що відомо про Ізюмова

Наприкінці січня 2026 року у Миколаєві призначили нового генерального директора КП «Миколаївводоканал». Ним став Геннадій Ізюмов — колишній керівник та головний інженер проєктів будівництва об’єктів водопостачання КП «Маріупольводоканал».

Його призначення відбулося після конкурсу, у якому брали участь 19 кандидатів. До цього підприємство очолював Борис Дуденко, який керував водоканалом з 2016 року та помер 15 жовтня 2025 року після тривалої хвороби.

Під час конкурсного відбору Геннадій Ізюмов презентував план роботи на перші 100 днів, який передбачав діагностику стану підприємства, стабілізацію операційних процесів, посилення управлінської дисципліни, налагодження взаємодії з наглядовою радою та міською владою, а також підготовку середньострокової стратегії розвитку.

Також в лютому для підприємства «Миколаївводоканал» затвердили перелік показників ефективності діяльності, за якими надалі оцінюватимуть роботу підприємства.