Вагітні мусять проходити по дорозі: миколаївці просять відновити пішохідну зону біля недобудови у центрі

Недобудова у центрі Миколаєва, де паркан перекрив пішохідну зону. Фото: Вадим Пашкевич

У центрі Миколаєва на вул. Малій Морській, 9-А вже багато років є недобудова, огороджена парканом. Пішохідної зони там фактично немає, тому жителі вимушені виходити на дорогу.

Про це написав голова ОСББ Морська Морська 9А Вадим Пашкевич у групі Contact Center при Миколаївській міській раді.

Недобудова, про яку йде мова, розташована біля жіночої консультації по вул. Малій Морській між вул.Спаською та Вадима Благовісного.

Недобудова по вул. Малій Морській біля жіночої консультації. Фото: Вадим Пашкевич

Миколаївець нагадав, що проблема з цією недобудовою та аварійним парканом є вже багато років. Жителі ОСББ по вул. Малій Морській, 9-А. Пішоходам, зокрема пацієнткам жіночої консультації, немає де пройти. Тому вони вимушені виходити на дорогу.

— Мешканці ОСББ Мала Морська 9А вимагають знесення або перенесення паркану з подальшим відновлення колишнього пішохідного проходу. Цей паркан перекрив прохід від жіночої консультації. Вагітні мусять проходити по автомобільній дорозі, особливо небезпечно це було взимку, коли вимикали вуличне освітлення. Також це перехід до міської гімназії №2, — зазначив Вадим Пашкевич.

Чоловік назвав ще одну проблему: через отвір у паркані на територію недобудови проникають безхатченки, які засмічують територію.

— Величезна діра в паркані зробила туалет за парканом. Також близькість сміттєвих баків дає можливість бомжам робити за парканом стихійні накопичення та переробку сміття. Ця проблема потребує негайного вирішення, — додав миколаївець.

Звернення зареєстрували під номером 65819.

У коментарі «МикВісті» голова адміністрації Центрального району Олександр Береза повідомив, що територія недобудови є приватною. Тому у цій ситуації можуть накласти штраф на власника.

Нагадаємо, у центрі Миколаєва, а саме у сквері «Адміралтейський» (колишній сквер імені 61 комунара, — прим.) у центрі Миколаєва вже багато років є незавершене будівництво, біля якого стоїть паркан. Але на сьогодні частина конструкції поламана, і розритий котлован поступово перетворюється на сміттєзвалище.

Крім того, у центрі міста є ще одна недобудова — на вул. 3-й Слобідській, — яка викликає багато скарг миколаївців. ЧНУ імені Петра Могили неодноразово звертався до Миколаївської міськради, щоб їм передали недобудову для облаштування університетської клініки, проте депутати провалювали голосування і не дійшли згоди у цьому.

У 2023 році повідомлялося, що у Миколаєві готують документацію для майбутнього будівництва кластерної лікарні на 3-й Слобідській. Проте з того часу питання залишається невирішеним.

Наразі миколаївці скаржаться на щурів біля недобудови, які бігають і на території поруч. Мер Олександр Сєнкевич казав на сессії міськради, що територію стоянки біля недобудови можна повернути у власність міста та віддати під охорону КП «Таймсет».