 Соціальна працівниця вирощує австралійських раків на Миколаївщині

На Миколаївщині соцпрацівниця започаткувала мініферму австралійських раків

На Миколаївщині соціальна працівниця взялася за вирощування австралійських раків. Фото: з архіву Анни Дібрової

Жителька Нового Бугу на Миколаївщині Анна Діброва розпочала вирощувати синіх австралійських червоноклешневих раків у межах грантової програми підтримки підприємництва.

Про це власниця ракової мініферми розповіла «Укрінформ».

Зазначається, що Анна за освітою бухгалтерка, нині працює у відділі соціального захисту населення міської ради. За її словами, ідея створення власної справи виникла через складнощі з працевлаштуванням за спеціальністю.

— Я за фахом бухгалтер, але оскільки під час війни знайти роботу за спеціальністю важко, зараз працюю у відділі соціального захисту населення міської ради. Але у мене завжди була мрія займатися чимось неординарним, нетрадиційним. Тож мені прийшла ідея спробувати себе у вирощуванні екзотичних раків, — розповіла вона.

Сині австралійські червоноклешневі раки відзначаються швидким ростом і можуть досягати 15–16 см у довжину та ваги близько 300 грамів.

Поблизу Нового Бугу встановили басейн об’ємом чотири тисячі літрів, у якому утримують близько 660 раків. Система оснащена обладнанням для підігріву та очищення води, а також відеоспостереженням.

До догляду за мініфермою долучаються члени родини. Надалі планується облаштування окремого приміщення для утримання раків у зимовий період. Також розглядається можливість переробки продукції та продажу готових виробів.

Перші прибутки від діяльності очікують орієнтовно через рік. Серед основних викликів — перебої з електропостачанням, оскільки обладнання працює від електромережі.

На Миколаївщині соціальна працівниця взялася за вирощування австралійських раків. Фото: з архіву Анни ДібровоїНа Миколаївщині соціальна працівниця взялася за вирощування австралійських раків. Фото: з архіву Анни Дібрової
На Миколаївщині соціальна працівниця взялася за вирощування австралійських раків. Фото: з архіву Анни ДібровоїНа Миколаївщині соціальна працівниця взялася за вирощування австралійських раків. Фото: з архіву Анни Дібрової
На Миколаївщині соціальна працівниця взялася за вирощування австралійських раків. Фото: з архіву Анни ДібровоїНа Миколаївщині соціальна працівниця взялася за вирощування австралійських раків. Фото: з архіву Анни Дібрової

Проєкт вдалося реалізувати завдяки грантовій програмі місцевого партнерства зайнятості в межах ініціативи Міжнародної організації праці «Підтримка створення робочих місць у Миколаївській та Одеській областях і розвитку соціального діалогу», яку фінансує Міністерство закордонних справ Данії. Учасниця пройшла навчання з основ підприємництва та отримала грант.

— Я взяла участь у конкурсі і перемогла. У межах проєкту пройшла навчання з основ ведення бізнесу, а також отримала фінансову підтримку в три тисячі доларів. Завдяки цим коштам змогла закупити все необхідне обладнання та мальків для мініферми, причому в українських виробників, — зазначила Анна Діброва.

Раніше повідомлялось, що уродженка Миколаєва Олена, яка до повномасштабного вторгнення працювала в департаменті фінансів Миколаївської міської ради, після втрати чоловіка-військового продовжує сімейну справу — крафтову сироварню на Львівщині.

