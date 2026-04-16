На Миколаївщині соцпрацівниця започаткувала мініферму австралійських раків
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
20:41, 16 квітня, 2026
-
Жителька Нового Бугу на Миколаївщині Анна Діброва розпочала вирощувати синіх австралійських червоноклешневих раків у межах грантової програми підтримки підприємництва.
Про це власниця ракової мініферми розповіла «Укрінформ».
Зазначається, що Анна за освітою бухгалтерка, нині працює у відділі соціального захисту населення міської ради. За її словами, ідея створення власної справи виникла через складнощі з працевлаштуванням за спеціальністю.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
— Я за фахом бухгалтер, але оскільки під час війни знайти роботу за спеціальністю важко, зараз працюю у відділі соціального захисту населення міської ради. Але у мене завжди була мрія займатися чимось неординарним, нетрадиційним. Тож мені прийшла ідея спробувати себе у вирощуванні екзотичних раків, — розповіла вона.
Сині австралійські червоноклешневі раки відзначаються швидким ростом і можуть досягати 15–16 см у довжину та ваги близько 300 грамів.
Поблизу Нового Бугу встановили басейн об’ємом чотири тисячі літрів, у якому утримують близько 660 раків. Система оснащена обладнанням для підігріву та очищення води, а також відеоспостереженням.
До догляду за мініфермою долучаються члени родини. Надалі планується облаштування окремого приміщення для утримання раків у зимовий період. Також розглядається можливість переробки продукції та продажу готових виробів.
Перші прибутки від діяльності очікують орієнтовно через рік. Серед основних викликів — перебої з електропостачанням, оскільки обладнання працює від електромережі.
Проєкт вдалося реалізувати завдяки грантовій програмі місцевого партнерства зайнятості в межах ініціативи Міжнародної організації праці «Підтримка створення робочих місць у Миколаївській та Одеській областях і розвитку соціального діалогу», яку фінансує Міністерство закордонних справ Данії. Учасниця пройшла навчання з основ підприємництва та отримала грант.
— Я взяла участь у конкурсі і перемогла. У межах проєкту пройшла навчання з основ ведення бізнесу, а також отримала фінансову підтримку в три тисячі доларів. Завдяки цим коштам змогла закупити все необхідне обладнання та мальків для мініферми, причому в українських виробників, — зазначила Анна Діброва.
Останні новини про: Миколаївщина
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.