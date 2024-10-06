Вночі російська армія вдарила по Одесі: пошкоджено цивільне судно та склади

Пожежа в Одеській області внаслідок російського обстрілу, фото: ДСНС Одеської області

В ніч на 6 жовтня російська армія вчергове атакувала Одеську область ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Під прицілом також опинилася Одеса.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, внаслідок атаки в Одесі сталося загоряння торговельного обладнання в складській будівлі на площі 100 м². Загиблих та постраждалих немає. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу.

Пожежа в Одеській області внаслідок російського обстрілу, фото: ДСНС Одеської області Пожежа в Одеській області внаслідок російського обстрілу, фото: ДСНС Одеської області Пожежа в Одеській області внаслідок російського обстрілу, фото: ДСНС Одеської області

Також через падіння уламків загорілися вантажівка та сміття, постраждала одна людина. Осколками пошкоджено газовий трубопровід, витік газу швидко ліквідували співробітники ДСНС.

В пресслужбі Головного управління ДСНС в Одеській області зазначили, що постраждалого чоловіка госпіталізували. Він знаходиться у важкому стані.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено суховантажне цивільне судно. Люди не постраждали.

Правоохоронці документують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення України, зазначив Олег Кіпер.

Пожежа в Одеській області внаслідок російського обстрілу, фото: ДСНС Одеської області Пожежа в Одеській області внаслідок російського обстрілу, фото: ДСНС Одеської області

Нагадаємо, що у ніч на 6 жовтня під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією Миколаївської області знищили «Shahed 131/136».

Також минулої доби, 5 жовтня, під ударами російської армії перебували 16 населених пунктів Херсонської області. Через російську агресію одна людина загинула, ще 15 дістали поранення.