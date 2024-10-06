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Росіяни обстріляли Херсонщину, одна людина загинула, ще 15 поранені

Обстріл Херсона. Ілюстративне фото: СуспільнеОбстріл Херсона. Ілюстративне фото: Суспільне

Минулої доби, 5 жовтня, під ударами російської армії перебували 16 населених пунктів Херсонської області. Через російську агресію одна людина загинула, ще 15 дістали поранення.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін

За його словами, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Степанівка, Садове, Придніпровське, Дніпровське, Станіслав, Велетенське, Надеждівка, Широка Балка, Берислав, Нововоронцовка, Червоний Маяк, Милове, Зміївка, Львове та місто Херсон.

Російські військові також поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та шість приватних будинків.

Також окупанти понівечили газогін, складське приміщення, господарчі споруди, автівку «швидкої», автобус та приватні автомобілі.

Нагадаємо, що у ніч на 6 жовтня під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією Миколаївської області знищили «Shahed 131/136».

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