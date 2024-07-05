Жителька будинку по вулиці Маріупольскій 54-А

В Заводському районі Миколаєва жителі будинку по вулиці Маріупольскій 54-А, вже три тижні залишаються без газопостачання через проблеми з електромережею.

Про це в коментарі «НикВести» жителька будинку Людмила Фалько.

За словами мешканки будинку, газ відключили через те, що в однієї з сусідок газовий котел почав бити струмом. Незважаючи на те, що цього тижня повинні були відновити газопостачання, цього так і не сталося через проблеми з обленерго.

Жителі будинку по вулиці Маріупольскій 54-А Жителі будинку по вулиці Маріупольскій 54-А Жителі будинку по вулиці Маріупольскій 54-А

Люди наполягають на тому, щоб всі відповідні служби терміново прибули до будинку та перевірили стан газових і електричних комунікацій. За словами мешканців, доторкнутися до газової труби неможливо через удари струмом, але спроби зв'язатися з аварійною службою обленерго та іншими службами не дали результатів.

— Газ в будинку відключили ще три тижні тому, тому що в одної з сусідок газовий котел почав битись струмом. На цьому тижні на повинні були його підключити, але цього так і не зробили, через обленерго. Тому що на газовій трубі щось іскрить, але газовики тут ні до чого, тому що якщо вони падлючать газ, то будинок може вибухнути. Працівники ЖЕКу їздили до «Миколаївобленерго», але вони були зачинені, хочу позавчора вони обіцяли увімкнути опалення, попереду вихідні і знову не буде газу. Про цю проблему всі знають, як депутати, так і віце-мер Миколаєва Юрій Андрієнко. Люди вже третій тиждень живуть без світла, газу та води. Треба, щоб всі служби приїхали та перевірили це все. До труби просто неможливо доторкнутись, тому що вона бється током. Ми не змогли зв'язатись з аварійною службою обленерго чи іншими способами, – розповідає Людмила Фалько.

Жителі будинку по вулиці Маріупольскій 54-А Жителі будинку по вулиці Маріупольскій 54-А

Відновити газопостачання обіцяли ще позавчора, але цього не сталося, і попереду вихідні, що знову затримує вирішення проблеми.

Нагадаємо, що раніше жителі Миколаєва просили привести до ладу та прибрати сміття на території занедбаного парку «Юність».