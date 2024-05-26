Територія парку «Юність» у Миколаєві. Фото Contact Center при Миколаївській міській раді

Жителі Миколаєва вчергове просять привести до ладу та прибрати сміття на території занедбаного парку «Юність».

Про це написала місцева жителька Наталія у групі Contact Center при Миколаївській міській раді, пишуть «НикВести».

На фото, які опублікувала жінка, видно розбиті пляшки поруч із бордюрами та відсутність лавок, замість яких використовуються шини.

Як відомо, територія парку «Юність» знаходиться в оренді у компанії «Юридична фірма «Претор», власниками якої є Владислав Чайка, Станіслав Савін та Олексій Пеліпас. Статутний капітал фірми становить 3 мільйони 400 тисяч гривень.

Її звернення підтримують інші місцеві мешканці, серед яких і Ірина Трубецька, яка проживає поруч із парком вже 50 років. Вона каже, що стан парку погіршується з кожним роком. Зокрема, після початку війни парк перетворився на непрохідні ліси, де трава досягає пояса, а старі сухі дерева створюють небезпеку.

— Мешкаю біля цього парку 50 років. Парк багато років виглядає не найкращим чином. Ще центральні алеї якось упорядковують, але за іншим ніхто не доглядає. А після початку війни парк перетворився на непрохідні ліси: трава до пояса, багато старих сухих дерев. доріжки не прибирають. Чесно, дуже шкода. Парк здається у приватну власність, але це напевно не привід місту начхати на це, отже треба відібрати і привести парк до ладу. Не треба там класти плитку, просто чистоту навести та підтримувати регулярно. На це треба просто робоча сила та зарплатня, – написала вона.

Територія парку «Юність» у Миколаєві. Фото Contact Center при Миколаївській міській раді Територія парку «Юність» у Миколаєві. Фото Contact Center при Миколаївській міській раді Територія парку «Юність» у Миколаєві. Фото Contact Center при Миколаївській міській раді

У коментарях під дописом інші мешканці наголошують, що занедбані парки можуть стати територією для злочинності та нещасних випадків. Жінка розповідає, що навіть іноземні журналісти не змогли ідентифікувати місце прильоту через запущеність місцевих об'єктів.

— І ще хочу нагадати, що занедбані парки і будівлі, це розплідник злочинності, самогубств, травматизму та загибелі людей. До смішного доходить: знайомий возив іноземних журналістів по місту. Люди не могли ідентифікувати, де був приліт, а де «само обвалилася», – написала вона.

Нагадаємо, у 2020 році мер Миколаєва Олександр Сенкевич висловлював своє незадоволення станом парку «Юність», зазначаючи, що орендарі не виконують свої обов'язки з благоустрою.

— Парк «Юність» знаходиться, здається, на 50 чи 30 років в оренді фірми «Претор». Цей об'єкт було передано при міському голові Чайці. Наскільки мені відомо, цю компанію пов'язують із його сином Владиславом чи якимись родичами — не можу стверджувати, чи це не точна інформація, але він перебуває в оренді. Якщо взяв в оренду, то, як то кажуть, плати за доріжки, а не просто збирай гроші на атракціонах, – сказав Олександр Сенкевич.

У 2020 році «НикВести» також писали, що територія парку знаходиться в безхазяйному стані. Зокрема, асфальтове покриття стало непридатним, лавочки перебувають у зношеному стані, а також на території парку розташовані купи сміття. При цьому в парку «Юність» засохли зелені газони та рослини.

У 2023 році, жителі Миколаєва поскаржилися на зачинене укриття у парку «Юність» під час ударів по Миколаєву 17 березня. Вони попросили встановити тимчасові бетонні сховища.