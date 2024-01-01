Від початку повномасштабного російського вторгнення станом на ранок 1 січня 2024 року повітряна тривога в Миколаївській області загалом тривала 79 діб 10 годин та 43 хвилин.
Як свідчать дані порталу alerts.in.ua, від початку повномасштабної війни в Миколаївській області оголошували тривогу 1770 разів.
Середня тривалість повітряної тривоги в Миколаївській області, згідно з розрахунками порталу, складає одну годину чотири хвилини. Найкоротша тривога тривала 16 секунд, найдовша — 8 годин 48 хвилин.
За показником загальної тривалості повітряної тривоги Миколаївщина перебуває на сьомому місці.
Нагадаємо, що вночі, 1 січня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотирнадцять «Шахедів».
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|
Від початку повномасштабного російського вторгнення станом на ранок 1 січня 2024 року повітряна тривога в Миколаївській області загалом тривала 79 діб 10 годин та 43 хвилин.
Як свідчать дані порталу alerts.in.ua, від початку повномасштабної війни в Миколаївській області оголошували тривогу 1770 разів.
Середня тривалість повітряної тривоги в Миколаївській області, згідно з розрахунками порталу, складає одну годину чотири хвилини. Найкоротша тривога тривала 16 секунд, найдовша — 8 годин 48 хвилин.
За показником загальної тривалості повітряної тривоги Миколаївщина перебуває на сьомому місці.
Нагадаємо, що вночі, 1 січня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотирнадцять «Шахедів».