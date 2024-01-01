Від початку повномасштабного російського вторгнення станом на ранок 1 січня 2024 року повітряна тривога в Миколаївській області загалом тривала 79 діб 10 годин та 43 хвилин.

Як свідчать дані порталу alerts.in.ua, від початку повномасштабної війни в Миколаївській області оголошували тривогу 1770 разів.

Середня тривалість повітряної тривоги в Миколаївській області, згідно з розрахунками порталу, складає одну годину чотири хвилини. Найкоротша тривога тривала 16 секунд, найдовша — 8 годин 48 хвилин.

За показником загальної тривалості повітряної тривоги Миколаївщина перебуває на сьомому місці.

На першому місці — Луганська область (640 діб 7 годин);

на другому — Автономна Республіка Крим (387 діб 3 години);

на третьому — Донецька область (141 доба 22 години);

на четвертому — Запорізька область (127 діб 25 хвилин);

на пʼятому — Харківська область (109 діб 14 годин 3 хвилин);

на шостому — Дніпропетровська область (88 діб 6 годин 1 хвилина).

Нагадаємо, що вночі, 1 січня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотирнадцять «Шахедів».