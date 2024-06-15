Зеленський прибув до Швейцарії на Глобальний саміт миру. Фото: «НикВести»

Президент України Володимир Зеленський прибув на Саміт миру у Швейцарію.

Про це він повідомив у Telegram.

Зазначається, що Глобальний саміт миру, триватиме 15-16 червня в місті Бюргеншток.

Так, відкриватиме Саміт миру президентка Швейцарії Віола Амгерд. Офіційний початок заходу о 14:30 по українському часу.

Мета саміту – ініціювати мирний процес, створити атмосферу довіри та окреслити ідеї для наступних кроків на шляху до такого процесу.

Напередодні в коментарі «НикВести» голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія зауважив, що це буде установчий саміт, спрямований на підготовку до подальших переговорів, де будуть залучені всі зацікавлені сторони, включно з міжнародними посередниками.

— В першу чергу, це все-таки установчий саміт. Ми очікуємо, звичайно, підготовки до другого, де будуть залучені вже всі сторони, включно з агресором (Росією, — прим.), для того, щоб там вже чекати різні рішення, — підкреслив Давид Арахамія.

У конференції візьмуть участь 100 делегацій, зокрема 57 глав держав та урядів з усього світу. Росію на саміт не запрошували, вона сама неодноразово його відкидала.

Саміт миру

Україна планує провести перший інавгураційний Саміт миру у Швейцарії. Там обговорюватиметься, зокрема, Формула миру для закінчення війни. Володимир Зеленський застеріг проти того, щоб інші країни навʼязували Україні «будь-які формати перемовин» із Росією.

Тим часом керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що на другий Саміт, який відбуватиметься не в Європі, можуть запросити представників Росії, де «їм буде представлений цей план [миру] — на випадок, якщо той, хто на цей момент представлятиме країну-агресора, справді захоче припинити цю війну».

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже має підтвердження участі у Саміті миру від понад 80 держав, і також закликав долучитися до нього Президента США Джозефа Байдена і голову Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна.

Китай відмовився приймати участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у червні у Швейцарії. За їхніми словами, Пекін відхилив запрошення, оскільки не було виконано умов для участі — присутність на конференції і України, і Росії.

Президентка Швейцарії Віола Амгерд сказала, що 90 країн і організацій, половина з яких європейські, підтвердили участь у Саміті миру щодо України.