Росія відмовилась від участі в другому Саміті миру

речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова. Фото з сайту world.comments.ua

Росія відмовилася від участі у другому Саміті миру, який планують провести до кінця 2024 року.

Про це заявила речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова, повідомляє «Радіо Свобода».

Вона заявила, що цей процес немає нічого спільного з врегулюванням конфлікту.

«Представники Росії в жодних зустрічах у рамках «бюргенштокського процесу» участі не брали і брати не збираються. Сам цей процес нічого спільного з врегулюванням не має», — сказала Марія Захарова.

Вона вважає, що на саміті спробують просувати формулу миру Зеленського як «безальтернативну основу вирішення конфлікту», разом з тим світова більшість висуне Росії «ультиматум про капітуляцію».

Також Марія Захарова підкреслила, що Москва нібито готова до обговорення «справді серйозних пропозицій, які враховують ситуацію на Землі і геополітичні реалії».

Саміт миру

15-16 червня у Швейцарії відбувся Глобальний саміт миру, ініційований Україною. Росію на нього не запросили, утім підсумкове комюніке саміту планувало прокласти шлях до майбутніх переговорів України з РФ.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже має підтвердження участі у Саміті миру від понад 80 держав, і також закликав долучитися до нього Президента США Джозефа Байдена і голову Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна.

Китай відмовився приймати участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у червні у Швейцарії. За їхніми словами, Пекін відхилив запрошення, оскільки не було виконано умов для участі — присутність на конференції і України, і Росії.

Президентка Швейцарії Віола Амгерд сказала, що 90 країн і організацій, половина з яких європейські, підтвердили участь у Саміті миру щодо України.

Президент України Володимир Зеленський прибув на Саміт миру у Швейцарію.

На Глобальний саміт миру у Швейцарії, який організувала Україна, приїхали російські журналісти.

Президент України Володимир Зеленський закликав представників країн скласти «план дій», щоб на другій зустрічі на Саміті миру можна було зафіксувати кінець війни.

Також повідомлялося, що у підсумковій декларації Глобального саміту миру у Швейцарії буде вказуватись вина Росії, яка почала повномасштабну він проти України, чим спричинила масштабні людські страждання та руйнування.

Нагадаємо, що раніше свої підписи під комюніке відкликали Ірак та Йорданія, таким чином кількість країн, що приєдналися до документу, зменшилася з 80 до 78.

Разом з тим заступник глави Офісу президента Ігор Жовква в ефірі Радіо Свобода заявив, що Ірак і Йорданія не підписували комюніке за підсумками саміту миру, а їхня поява у списку підписантів була «технічним збоєм». Заступник глави Офісу президента також сказав, що з цими країнами «триває робота» і, можливо, їм потрібно більше часу.

Також Після Іраку та Йорданії зі списку підписантів спільного комюніке Саміту миру зникла Руанда.