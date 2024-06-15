Зеленський прибув до Швейцарії на Глобальний саміт миру. Фото: «НикВести»

Президент України Володимир Зеленський закликав представників країн скласти «план дій», щоб на другій зустрічі на Саміті миру можна було зафіксувати кінець війни.

Про це президент Україн заявив, виступаючи на першому пленарному засіданні Глобального саміту миру 15 червня.

На першому саміті потрібно домовитися, у який спосіб співпрацюватимуть держави для досягнення миру, заявив голова держави.

«Ми повинні вирішувати разом, що означає справедливий мир для світу та як він має бути досягнутий справді на тривалий період. Статут ООН є основою для нас», — наголосив президент.

Він додав, що не представлена на першому Саміті миру, оскільки не зацікавлена у припиненні війни. За словами Зеленського, коли країни погодять «план дій» щодо закінчення війни, його покажуть Росії.

«У такий спосіб, щоб на другому Саміті миру ми могли зафіксувати реальний кінець війни. Зараз ми починаємо цей шлях. Разом ми повинні довести, що об’єднаний світ є світом миру, світом, який знає, як діяти», — зазначив Володимир Зеленський.

Саміт миру

Україна планує провести перший інавгураційний Саміт миру у Швейцарії. Там обговорюватиметься, зокрема, Формула миру для закінчення війни. Володимир Зеленський застеріг проти того, щоб інші країни навʼязували Україні «будь-які формати перемовин» із Росією.

Тим часом керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що на другий Саміт, який відбуватиметься не в Європі, можуть запросити представників Росії, де «їм буде представлений цей план [миру] — на випадок, якщо той, хто на цей момент представлятиме країну-агресора, справді захоче припинити цю війну».

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже має підтвердження участі у Саміті миру від понад 80 держав, і також закликав долучитися до нього Президента США Джозефа Байдена і голову Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна.

Китай відмовився приймати участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у червні у Швейцарії. За їхніми словами, Пекін відхилив запрошення, оскільки не було виконано умов для участі — присутність на конференції і України, і Росії.

Президентка Швейцарії Віола Амгерд сказала, що 90 країн і організацій, половина з яких європейські, підтвердили участь у Саміті миру щодо України.

Президент України Володимир Зеленський прибув на Саміт миру у Швейцарію.

На Глобальний саміт миру у Швейцарії, який організувала Україна, приїхали російські журналісти.