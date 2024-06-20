У Миколаєві замовлять 160 памʼятників для загиблих військових. Фото для ілюстрації

Комунальне підприємство «Миколаївська ритуальна служба» оголосило тендер на виготовлення памʼятників для загиблих українських військових.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Замовник збирається встановити 160 надгробків за 6,2 мільйонів гривень. Згідно з технічними характеристиками, переможець тендеру має виготовити 160 комплектів, що складаються з плити для памʼятника, плити для надмогильної споруди та підставки для пам’ятника. Усі складові мають бути виготовлені з каменю габро та мати гарантію не менше 10 років з дня поставки.

«Дана закупівля проводиться для вшанування памʼяті загиблим військовослужбовцям України, які загинули під час збройної агресії Російської Федерації», — йдеться в тендерній документації.

Аукціон запланований на 27 червня. Переможець тендеру має виконати роботу до 30 вересня.

Нагадаємо, що у квітні виконавчий комітет Миколаївської міської ради погодив рішення створити на міському кладовищі у Баловному в Миколаєві «Алею Слави» , де ховатимуть загиблих військовослужбовців, які віддали своє життя за незалежність та суверенітет країни.

Вшанування загиблих військових на Миколаївщині

У січні 2023 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що міська рада розробляє план створення меморіального сектору для миколаївців, які загинули внаслідок повномасштабної війни. Після цього повідомлялося про плани збудувати впродовж 2024 року Алею пам’яті загиблих воїнів-захисників у Миколаєві. Згодом мер повідомив, що у міській раді вже визначилися з місцем, де її облаштують: це буде по вулиці Херсонське шосе, навпроти Миколаївського зоопарку.

Пізніше стало відомо, що облаштувати спеціальні сектори для почесних поховань загиблих військовослужбовців планують трьох кладовищах міста:

кладовищі мікрорайону Матвіївка по вулиці Верхній, 161;

кладовищі в Корабельному районі по вулиці Жукова;

Балабанівському кладовищі в Корабельному районі.

Попередня вартість будівництва військового кладовища у Корабельному районі Миколаєва складає 47 мільйонів гривень.

Влітку 2023 року Департамент архітектури та містобудування миколаївської міськради оголосив два масштабні архітектурні конкурси на кращі проєкти меморіальних комплексів воїнам — захисникам України.

Переможцем конкурсу за кращу проєктну пропозицію для облаштування меморіального комплексу на території Центрального міського кладовища було визнано проєкт Андрія Дідюка основна мета, якого полягає в створенні мінімалістичного простору, що віддзеркалює сучасні цінності та вшановує пам'ять загиблих героїв. Меморіал складається з трьох «розірваних» стін, які символізують переломний момент української незалежності та боротьбу. Додатково в проєкті передбачено збереження та насадження дерев, а також розміщення укриття та громадської вбиральні.

Питання вшанування памʼяті полеглих захисників розглядають й в інших містах Миколаївської області. Зокрема, в Южноукраїнську встановили пам’ятну стелу на Алеї слави міського кладовища в пам’ять про загиблих військових. Також там встановлять ще 20 памʼятних знаків українським військовим.

Водночас у Баштанці збудують новий цвинтар, на якому відведуть окремий сектор для поховання військовослужбовців, а у Первомайську родини загиблих запропонували створити «Алею слави» в центрі міста.