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У трьох селах Миколаївщини відкрили Алеї слави загиблих військових

Алея слави. Фото: Галіцинівська громадаАлея слави. Фото: Галіцинівська громада

У п’ятницю, 17 січня, у селах Лупареве, Лимани  та Галицинове Галицинівська громада відкрили Алеї слави на честь загиблих військових-жителів громади.

Про це повідомили на  Facebook-сторінці Галіцинівської громади.

На церемонії були присутнє керівництво громади, родини загиблих військових та  небайдужі селяни. Присутні вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання. Також відбувся молебень та освячення пам’ятних місць.

«Ці Алеї Слави будуть свідченням того, що ми пам’ятаємо, шануємо і завжди будемо вдячні нашим захисникам. Вічна пам'ять нашим Героям! Низький уклін родинам загиблих! Це наш обов'язок перед полеглими Героями та їх родинами - вшановувати та пам'ятати тих, хто загинув в боротьбі за свободу та незалежність України», — додав Галицинівський сільський голова Іван Назар.

Алею слави освятили. Фото: Галіцинівська громадаАлею слави освятили. Фото: Галіцинівська громада
Алеї слави відкрити у трьох селах. Фото: Галіцинівська громадаАлеї слави відкрити у трьох селах. Фото: Галіцинівська громада
На відкритті були присутні рідні загиблих. Фото: Галіцинівська громадаНа відкритті були присутні рідні загиблих. Фото: Галіцинівська громада
Відкриття Алеї слави. Фото: Галіцинівська громадаВідкриття Алеї слави. Фото: Галіцинівська громада
Фото: Галіцинівська громадаФото: Галіцинівська громада

Нагадаємо, що 1 жовтня 2024 року до Дня захисників та захисниць України, у Миколаєві урочисто відкрили Алею Слави в памʼять про загиблих українських військових. Біля зруйнованої будівлі Миколаївської ОВА встановили банери з портретами близько 600 загиблих Героїв.

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