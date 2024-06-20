ЦНАП у Миколаєві. Архівне фото «НикВести»

Протягом місяця, у період з 20 травня по 20 червня майже дві тисячі миколаївців оновили дані у двох центрах надання адміністративних послуг.

Про це у коментарі «НикВести» сказав директор ЦНАПу Владислав Бєлан.

— Там зовсім трохи не вистачає до двох тисяч. Особливих напливів людей не було, кожного дня приблизно однаково приходять, — сказав Владислав Бєлан.

Він також згадав, що в перший день послуги оновлення даних через ЦНАП не вдалося оновити дані жодного військовозобов'язаного через перенавантаження системи. За словами директора центру, схожих ситуацій більше не було.

— Це було тільки у перший день, дійсно система не працювала. Але з другого дня все запрацювало і з того часу без збоїв працюємо, — додав він.

В свою чергу, перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков сказав, що до миколаївських ЦНАПів щоденно звертається від 60 до 100 військовозобов'язаних українців.

— Ми очікували, що нам буде складніше, чесно кажучи. До вчорашнього дня у мене був щоденний моніторинг, наші ЦНАПи надавали допомогу по оновленню даних від 60 до 100 військовозобов'язаним (на день, — прим.), — сказав Віталій Луков в ефірі ТРК «МАРТ».

Заступник нагадав, но записатися бажаючі оновити дані у ЦНАПі можуть записатися в електронну чергу, що доступна на сайті Миколаївської міської ради. Близько 90% людей, що записалися у чергу – приходять зробити це.

— Процес йде, вже сотні людей (оновили дані, — прим.) і це мабуть показує, що є альтернатива. На жаль, з ситуацією навколо ТЦК і з психологічним навантаженням, що пов'язаний з війною не кожна людина може себе перебороти і зробити перший крок. А ЦНАП — це місце, де люди звикли отримувати послуги, і (оновлення даних, – прим.) можна розглядати як ще одну послугу, — додав Віталій Луков.

Зараз в Миколаєві працюють два ЦНАПи: Центральний та Інгульський, однак посадовець сподівається, що згодом містянам стане доступний ще один центр у Корабельному районі.

— Розраховуємо, що через місяць, максимум два, в нас запрацює ЦНАП в Корабельному районі — зараз йдуть організаційні роботи щодо початку ремонту в Заводському ЦНАПі. Ми маємо надію, що до кінця року ми будемо мати чотири потужних центри у місті, — пояснив він.

Оновлення даних військовозобов'язаних через ЦНАП

Нагадаємо, що послуга оновлення даних у підрозділах департаменту з надання адміністративних послуг в Миколаєві доступна з 20 травня. При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Попередній запис буде доступний безпосередньо у підрозділах ЦНАПу та на сайті мерії.

Адреси підрозділів:

вулиця Адміральська, 20

проспект Богоявленський, 1.

За даними Міністерства Оборони 20 травня на території України 3703 військовозобов'язаних скористалися можливістю оновити дані у ЦНАПі. Однак в той день у Миколаєві не вдалося оновити дані жодного військовозобов'язаного.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.

Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави. У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток чоловікам з відловом собак.

Пізніше Віталій Кім заявив, що чоловіки, які ухиляються від призову на військову службу не мають права на повне життя та розваги. Він також додав, що українців необхідно мотивувати до служби, інакше неможливо зберегти державу.

Разом з цим в поліції Миколаївщини заявили, правоохоронці не будуть самостійно роздавати повістки військовозобовʼязаним, адже це не входить у їх основні функції.

Стало відомо, що військовозобов’язані миколаївці можуть оновити дані у ЦНАПі, однак 20 травня у центрі заявили, що дані жодного військовозобов'язаного не вдалось оновити через перенавантаження системи.

У січні міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що в Миколаєві спостерігається кадровий дефіцит водіїв громадського транспорту через мобілізацію. Так, протягом 2023 року місто отримало від міжнародних партнерів до 30 автобусів, які не можуть повноцінно функціонувати через брак водіїв. Вже в травні він додав, що кількість автобусів на маршрутах міста зменшиться.

Після вступу закону про мобілізацію в силу, Віталій Кім заявив, що жінки почали опановувати нові професії, щоб задовільнити існуючий попит об’єктів критичної інфраструктури та комунальних підприємств. Він також додав, що чоловіків на вулицях Миколаєва стало менше.

З браком співробітників через мобілізацію зіткнулась і миколаївська міська рада. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що через міськрада не може знайти працівників на вакантні посади.