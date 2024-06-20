Вуличне освітлення фасаду будинку у Миколаєві. Фото з відритих джерел

У Миколаєві планують економити електроенергію, припинивши освітлення прилеглих територій та будівель виконавчих органів, а також скоротивши освітлення на вулицях і в парках.

Відповідне розпорядження підписане першим заступником міського голови Віталієм Луковим, опубліковане на сайті Миколаївської ради, пишуть «НикВести».

Основні заходи включають припинення використання кондиціонерів та зовнішнього освітлення на будівлях та територіях комунальних об'єктів.

Додатково, вулично-дорожня мережа та парки будуть освітлюватися обмежено до кінця року. Також підприємцям, які розміщують зовнішню рекламу у місті міська влада рекомендувала обмежити освітлення до кінця поточного року.

Заходи з економії електроенергії не поширюються на енергію, що виробляється на генераторах для власних потреб. Також вони не торкнуться закладів охорони здоров’я, освіти, центрів надання адміністративних послуг та комунальних підприємств, де кондиціювання повітря є важливою частиною технологічного процесу.

Раніше, Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич повідомляв, що з метою економії електроенергії, міська влада змушена частково відключати освітлення у вечірній час у пікові години. Це дозволяє знизити навантаження на електромережу і зменшити споживання енергії.

Крім того, у Миколаївський ОВА закликали підприємства припинити використання електроенергії для зовнішньої реклами.