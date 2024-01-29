Андрій Єрмак. Фото: Офіс Президента

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна буде готова розглядати запрошення представників Росії на зустрічі щодо формули миру вже під час другого Глобального саміту миру.

Про це він сказав під час пресконференції 29 січня, повідомляє РБК-Україна.

Андрій Єрмак наголосив, що Україна готова чути всіх, і у питанні формули миру беруть участь не лише країни Заходу, а й країни Глобального півдня.

Але, за словами керівника ОП, спочатку потрібно створити спільний план для того, щоб обговорювати участь РФ.

Він уточнив, що такий план хочуть створювати вже після першого Глобального саміту миру під час проведення окремих зустрічей, конференцій, подій за всіма дев’ятьма пунктами формули миру з десяти.

— І на другому саміті на рівні лідерів, коли план буде готовий, ми готові розглядати питання щодо запрошення представників Росії, — наголосив Андрій Єрмак.

Він уточнив, що для участі в таких переговорах у Росії має бути політична воля до миру.

Нагадаємо, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, який був у складі делегації України на переговорах з Росією навесні 2022 року, розповів, що росіяни обіцяли вивести війська в обмін на відмову України від вступу до НАТО. Однак українська сторона на це не погодилася, оскільки не була впевнена, що РФ дійсно забереться з території України.