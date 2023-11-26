Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, який був у складі делегації України на переговорах з Росією навесні 2022 року, розповів, що росіяни обіцяли вивезти війська в обмін на відмову України від вступу до НАТО. Однак українська сторона на це не погодилася, оскільки не була впевнена, що РФ дійсно забереться з території України.

Про це Давид Арахамія розповів в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

Він розповів, що загалом на початку переговорного процесу президент Володимир Зеленський поставив завдання перед українською делегацією зробити так, щоб РФ визнала, «що з нами можна говорити». Таке завдання поставив.

— Росіяни просували меседж, що влада Зеленського «нелегітимна». І після, здається, другої сесії переговорів Путін вийшов на телебачення і сказав, що «ми визнаємо владу Зеленського як легітимну і будемо з нею вести переговори». Тобто ця фаза була успішною. Це була перша мета, — пригадав Давид Арахамія.

Далі Україна мала затягувати переговори, аби виграти час для Збройних сил.

— Тобто ми фактично були такою димовою завісою ЗСУ. Ми з ними (росіянами, — прим.) вступали в довгі дискусії, колись тягнули час, колись, навпаки, скорочували, давали їм якесь відчуття, що вони перемагають у переговорах, — розповів нардеп.

Зрештою РФ запропонувала українській делегації мир в обмін на військовий нейтралітет і не вступ до НАТО.

— Вони дійсно майже до останнього сподівалися, що вони нас дотиснуть до підписання такої угоди, щоб ми взяли нейтралітет. Це була найбільша для них справа. Вони готові були закінчити війну, якщо ми візьмемо – як Фінляндія колись – нейтралітет і дамо зобов'язання, що ми не будемо вступати до НАТО, — сказав нардеп.

Давид Арахамія пояснив, чому українська сторона відмовилася. За його словами, потрібно було б змінювати Конституцію, оскільки там чітко прописані наміри про вступ до НАТО. Однак це не було єдиною причиною, оскільки Київ в цілому не довіряв росіянам і припускав, що війська РФ можуть зайти повторно, після більш ретельної підготовки. не була впевнена

— Не було довіри до росіян, що вони дійсно це зроблять. Це можна було зробити, тільки якщо є гарантії безпеки. Ми ж не могли щось підписати, відійти, всі б там видихнули, а потім би вони зайшли більш підготовлені. Бо вони зайшли насправді непідготовлені до такого супротиву. Тому ми могли лише працювати, коли є стовідсоткова впевненість, що це не повториться вдруге. А такої впевненості немає, — зазначив нардеп.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський не вважає ситуацію на фронті патовою і заявляє, що Україна не буде вести переговори з Росією.