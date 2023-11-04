Президент Володимир Зеленський не вважає ситуацію на фронті патовою і заявляє, що Україна не буде вести переговори з Росією.

Про це Володимир Зеленський заявив у суботу на пресконференції з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, повідомив «Інтерфакс-Україна».

Коментуючи статтю в журналі «The Economist» головкома ЗСУ Валерія Залужного про те, що ситуація на фронті зайшла в глухий кут, Зеленський заявив, що ситуація не є патовою.

«Це не патова ситуація. Росія контролює небо. Ми бережемо наших військових. Просто кидати, як Росія кидає як мʼясо своїх людей — ніхто не хоче… Як побороти це? F-16, треба чекати, коли хлопці навчаться, коли вони повернуться. Коли на фронті є ППО, військові йдуть уперед, використовують техніку. Кілька військових хитрощів, і ви памʼятаєте, Харківський регіон був звільнений», — сказав він.

Також президент додав, що Україна не має права опускати руки, тому що альтернативи немає.

«Яка альтернатива? Що, треба віддати третину нашої держави? Це ж буде тільки початок. Ми ж знаємо, що таке заморожений конфлікт, ми ж для себе зробили висновки», — сказав Володимир Зеленський.

Він вважає, що потрібно більше працювати з партнерами щодо ППО, розблокування неба та надання можливості українським бійцям провести наступальні дії.

Президент також спростував інформацію про тиск на нього з боку партнерів з метою перейти до переговорів із Росією.

«Усі знають моє ставлення, яке збігається зі ставленням українського суспільства. Ніхто не тисне на мене сьогодні. Все це було на початку війни і до війни. На сьогодні ніхто не тисне з лідерів ЄС, Сполучених Штатів. Щоб ми зараз сіли з Росією розмовляли і щось їй віддавали — не буде такого», — підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, британська розвідка зазначила, що ні українські, ні російські війська не здатні прорвати лінію фронту в Україні через надійну протиповітряну оборону обох сторін і величезну лінію зіткнення, яку необхідно утримувати.