Фото – ТАСС / Сергей Савостьянов

На Глобальний саміт миру у Швейцарії, який організувала Україна, приїхали російські журналісти.

Про це повідомляє кореспондентка «Радіо Свобода».

Зазначається, що на Саміт мируприїхали представники пропагандистських видань «РИА Новости», ТАСС, «Коммерсант», а також нібито опозиційні «Медуза» та «Дождь».

Присутність журналістів з Росії було вимогою Швейцарії, де й відбувається Саміт.

Саміт миру

Україна планує провести перший інавгураційний Саміт миру у Швейцарії. Там обговорюватиметься, зокрема, Формула миру для закінчення війни. Володимир Зеленський застеріг проти того, щоб інші країни навʼязували Україні «будь-які формати перемовин» із Росією.

Тим часом керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що на другий Саміт, який відбуватиметься не в Європі, можуть запросити представників Росії, де «їм буде представлений цей план [миру] — на випадок, якщо той, хто на цей момент представлятиме країну-агресора, справді захоче припинити цю війну».

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже має підтвердження участі у Саміті миру від понад 80 держав, і також закликав долучитися до нього Президента США Джозефа Байдена і голову Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна.

Китай відмовився приймати участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у червні у Швейцарії. За їхніми словами, Пекін відхилив запрошення, оскільки не було виконано умов для участі — присутність на конференції і України, і Росії.

Президентка Швейцарії Віола Амгерд сказала, що 90 країн і організацій, половина з яких європейські, підтвердили участь у Саміті миру щодо України.

Президент України Володимир Зеленський прибув на Саміт миру у Швейцарію.