Російська армія вдень, 20 червня, двічі обстріляла територію Миколаївської області.
Про це інформує Миколаївська ОВА.
Під атакою перебували населені пункти Куцурубської громади. Зокрема з артилерії села були обстріляні двічі о 09:30 та 11:22.
Внаслідок ударів ніхто серед місцевих не постраждав.
Нагадаємо, впродовж минулої доби 20 червня українські військові збили над Миколаївщиною три ворожі «Шахеди», а російські війська п'ять разів обстріляли з артилерії Куцурубську громаду області.
У ніч проти 19 червня російська армія атакувала Україну 21 ударним дроном. Силами та засобами протиповітряної оборони вдалося знищити 19 цілей.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Російська армія вдень, 20 червня, двічі обстріляла територію Миколаївської області.
Про це інформує Миколаївська ОВА.
Під атакою перебували населені пункти Куцурубської громади. Зокрема з артилерії села були обстріляні двічі о 09:30 та 11:22.
Внаслідок ударів ніхто серед місцевих не постраждав.
Нагадаємо, впродовж минулої доби 20 червня українські військові збили над Миколаївщиною три ворожі «Шахеди», а російські війська п'ять разів обстріляли з артилерії Куцурубську громаду області.
У ніч проти 19 червня російська армія атакувала Україну 21 ударним дроном. Силами та засобами протиповітряної оборони вдалося знищити 19 цілей.