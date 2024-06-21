Наслідки обстрілів Куцурубської громади 19 червня, фото: ДСНС Миколаївщини

Російська армія вдень, 20 червня, двічі обстріляла територію Миколаївської області.

Про це інформує Миколаївська ОВА.

Під атакою перебували населені пункти Куцурубської громади. Зокрема з артилерії села були обстріляні двічі о 09:30 та 11:22.

Внаслідок ударів ніхто серед місцевих не постраждав.

Нагадаємо, впродовж минулої доби 20 червня українські військові збили над Миколаївщиною три ворожі «Шахеди», а російські війська п'ять разів обстріляли з артилерії Куцурубську громаду області.

У ніч проти 19 червня російська армія атакувала Україну 21 ударним дроном. Силами та засобами протиповітряної оборони вдалося знищити 19 цілей.