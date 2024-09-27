У систему DREAM включили проєктів з відбудови Миколаєва та області на понад ₴23 млрд

У систему DREAM додали 443 проєкти з відбудови Миколаєва та області на 23,7мільярдів гривень.

Такі дані опубліковані станом на 27 вересня в цифровій системі DREAM, пишуть «МикВісті».

Найбільше проєктів з відновленням подано у Миколаєві — 246. Згідно з даними системи, на їх реалізацію вже є 2,4 мільярда гривень з необхідних 11,94 мільярда гривень.

Скриншот з сайту державної цифрової екосистеми управління відновленням DREAM щодо кількості проєктів поданих у Миколаєві

Крім того, в державну цифрову екосистему також вносяться проєкти з відбудови в Очаківській, Куцурубській, Чорноморській, Коблівській, Нечаянській, Снігурівській, Широківській, Воскресенській, Березнегуватській, Баштанській, Новобузькій, Новоодеській, Вознесенській та Мигиївській громадах.

Скриншот з сайту державної цифрової екосистеми управління відновленням DREAM щодо кількості проєктів поданих у Миколаївській області