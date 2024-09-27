У систему DREAM включили проєктів з відбудови Миколаєва та області на понад ₴23 млрд
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- Аліна Квітко
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19:48, 27 вересня, 2024
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У систему DREAM додали 443 проєкти з відбудови Миколаєва та області на 23,7мільярдів гривень.
Такі дані опубліковані станом на 27 вересня в цифровій системі DREAM, пишуть «МикВісті».
Найбільше проєктів з відновленням подано у Миколаєві — 246. Згідно з даними системи, на їх реалізацію вже є 2,4 мільярда гривень з необхідних 11,94 мільярда гривень.
Крім того, в державну цифрову екосистему також вносяться проєкти з відбудови в Очаківській, Куцурубській, Чорноморській, Коблівській, Нечаянській, Снігурівській, Широківській, Воскресенській, Березнегуватській, Баштанській, Новобузькій, Новоодеській, Вознесенській та Мигиївській громадах.
Нагадаємо, 20 березня, команда проєктного офісу DREAM презентувала громадам Миколаївської області цифрові інструменти, повідомили в Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. 16 громад Миколаївщини вже мають власні профілі в DREAM. Загалом з екосистемою DREAM вже працюють 815 органів управління (громад, обласних адміністрацій, центральних органів виконавчої влади).
Крім того, на сайті державної системи DREAM зʼявився проєкт будівництва у Вознесенську річкового термінала для перевалки зерна. Наразі вже розроблено відповідний проєкт й міська рада шукає інвестора.
В проєктному офісі DREAM пояснили, що екосистема – це інструмент, який дозволяє громадам залучати інвестиції для відновлення зруйнованої інфраструктури, а інвесторам – прозоро відстежувати проходження своїх коштів і їх ефективне використання.
Нагадаємо, що уряд виділив Миколаївській області цього року 1,2 мільярда гривень на відновлення постраждалих за час війни обʼєктів регіону. Серед обʼєктів – реконструкція шести ділянок водогону у Миколаєві, реставрація історичної будівлі Миколаївської гімназії №2, відбудова Баштанської багатопрофільної лікарні та відновлення зруйнованого корпусу Миколаївського ліцею №60 у Варварівці.