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У систему DREAM включили проєктів з відбудови Миколаєва та області на понад ₴23 млрд

У систему DREAM додали 443 проєкти з відбудови Миколаєва та області на 23,7мільярдів гривень.

Такі дані опубліковані станом на 27 вересня в цифровій системі DREAM, пишуть «МикВісті».

Найбільше проєктів з відновленням подано у Миколаєві — 246. Згідно з даними системи, на їх реалізацію вже є 2,4 мільярда гривень з необхідних 11,94 мільярда гривень.

Скриншот з сайту державної цифрової екосистеми управління відновленням DREAM щодо кількості проєктів поданих у МиколаєвіСкриншот з сайту державної цифрової екосистеми управління відновленням DREAM щодо кількості проєктів поданих у Миколаєві

Крім того, в державну цифрову екосистему також вносяться проєкти з відбудови в Очаківській, Куцурубській, Чорноморській, Коблівській, Нечаянській, Снігурівській, Широківській, Воскресенській, Березнегуватській, Баштанській, Новобузькій, Новоодеській, Вознесенській та Мигиївській громадах. 

Скриншот з сайту державної цифрової екосистеми управління відновленням DREAM щодо кількості проєктів поданих у Миколаївській областіСкриншот з сайту державної цифрової екосистеми управління відновленням DREAM щодо кількості проєктів поданих у Миколаївській області

Нагадаємо, 20 березня, команда проєктного офісу DREAM презентувала громадам Миколаївської області цифрові інструменти, повідомили в Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. 16 громад Миколаївщини вже мають власні профілі в DREAM. Загалом з екосистемою DREAM вже працюють 815 органів управління (громад, обласних адміністрацій, центральних органів виконавчої влади).

Крім того, на сайті державної системи DREAM зʼявився проєкт будівництва у Вознесенську  річкового термінала для перевалки зерна. Наразі вже розроблено відповідний проєкт й міська рада шукає інвестора.

В проєктному офісі DREAM пояснили, що екосистема – це інструмент, який дозволяє громадам залучати інвестиції для відновлення зруйнованої інфраструктури, а інвесторам – прозоро відстежувати проходження своїх коштів і їх ефективне використання.

Нагадаємо, що уряд виділив Миколаївській області цього року 1,2 мільярда гривень на відновлення постраждалих за час війни обʼєктів регіону. Серед обʼєктів – реконструкція шести ділянок водогону у Миколаєві, реставрація історичної будівлі Миколаївської гімназії №2, відбудова Баштанської багатопрофільної лікарні та відновлення зруйнованого корпусу Миколаївського ліцею №60 у Варварівці.

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