У миколаївській лікарні біля моргу смажили шашлик на очах у головлікаря: він каже, що це для пацієнтів

Мангал на території лікарні швидкої допомоги Миколаєва, фото Світлани Федорової

Сьогодні вранці, 27 вересня, на території міської лікарні швидкої медичної допомоги (ЛШМД) у Миколаєві біля моргу невідомі смажили шашлики. Головний лікар Олександр Дем’янов пояснив, що це вірменська діаспора вирішила влаштувати свято для військових, які лікуються у медзакладі.

Про це пишуть «МикВісті».

Свідком подій стала депутатка Миколаївської облради Світлана Федорова, про що вона написала у своєму телеграм-каналі, опублікувавши відповідні фото та відео. На знімках видно, що дійсно на території медичного закладу поряд з моргом встановили мангал, де готували їжу. Там же, на території парковки лікарні, встановили намет, де, судячи з усього, буде влаштовано обід. Там на місці знаходився і головний лікар медичного закладу Олександр Дем’янов.

На території міської лікарні швидкої допомоги смажили шашлики, фото Світлани Федорової На території міської лікарні швидкої допомоги смажили шашлики, фото Світлани Федорової

Світлана Федорова висловила думку, що недопустимо влаштовувати свято і смажити шашлики поруч з моргом ні з точки зору санітарно-епідеміологічної, ні з моральної.

«Поряд з моргом і людьми, які прийшли в останній путь провести - смажити шашлики, влаштовувати свято, сміятися, стоячи поруч з депутатами і «вірменською діаспорою». Намагалась пояснити головному лікарю Дем’янову, що це недобре і з точки зору інфекційно-епідеміологічної, і з точки зору моралі», - написала Світлана Федорова.

Скриншот публікації депутатки Світлани Федорової про шашлики у лікарні Скриншот публікації депутатки Світлани Федорової про шашлики у лікарні

«МикВісті» звернулись за коментарем до головного лікаря ЛШМД Олександра Дем’янова. За його словами, ініціатива з шашликами належить «вірменській діаспорі», яка вирішила влаштувати свято на честь п’ятниці для військових, які проходять лікування у його закладі. Він розказав, що мангал знаходиться біля харчоблоку, і підтвердив, що це дійсно недалеко від моргу.

Олександр Дем‘янов (по центру) разом з міськми головою Миколаєва Олександром Сєнкнвевичем, очільницею управління охорони здоров‘я Іриною Шамрай, заступником голови Миколаївської ОВА Юрієм Гранатуровим та міністром охорони здоров‘я Віктором Ляшком, архівне фото з Фейсбуку Дем‘янова

— Вірменська діаспора вирішила пригостити у п’ятницю хлопців, які у нас проходять лікування, військових. Їм виділили місце біля харчоблока. Те, що харчоблок знаходиться недалеко від моргу, де дотримуються санітарних норм і зберігають померлих. А що під час війни не допустимо? Щоб якось хлопців підтримати морально, скажіть мені? Ми повинні дотримуватись якихось мирних правил? Хлопці в окопах їдять. Дійсно, вирішили зробити їм хоч якесь свято. Хлопці вирішили допомогти. Ми поставили палатки на території лікарні, щоб хлопці вийшли та пообідали тут. Пообідали не біля моргу, а в іншому місці. А готують на території харчоблоку, який дійсно стоїть біля моргу. Можете приїхати і своїми очима побачити, яку тут все організовано, - сказав Олександр Дем’янов.

На фото і відео, які опублікувала депутатка, можна побачити, зокрема, депутата Березанської селищної ради Олексія Сидорчука, який очолює громадську організацію «ЕКО Березань». Він та люди, які смажили шашлики, були одягнені у футболки з надписом «Єдисан Березань».

Олексій Сидорчук на фоні намету "Оболонь", фото Світлани Федорової

Раніше повідомлялось, що заступник очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Юрій Гранатуров заявив, що лікарня швидкої медичної допомоги Миколаєва найбільш фінансово забезпечена серед міських лікарень. За його словами, контракти з Національною службою здоров'я України дають їй змогу заробити до 200 мільйонів гривень.

Нагадаємо, раніше начальниця міського управління охорони здоров’я Ірина Шамрай заявляла, що Олександру Дем’янову доведеться піти з посади головного лікаря ЛШМД, якщо не зможе налагодити роботу медичного закладу, зокрема у питанні диференціації рівня заробітних план медперсоналу замість «уравніловки»