У ЛШМД Миколаєва облаштують укриття для лежачих пацієнтів: роботи коштуватимуть ₴3,9 млн

Лікарня швидкої медичної допомоги Миколаєва, 19 червня 2024 рік, фото «МикВісті»

У Лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва планують облаштувати найпростіше укриття. Ці роботи коштуватимуть 3,9 мільйона гривень.

Відповідний тендер опублікований на сайті публічних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

Замовник робіт — комунальне підприємство «Захист» міської ради. Підрядник повинен буде зробити ремонт укриття лікарні до 31 жовтня 2025 року.

Там облаштують перев'язувальну, виконають реконструкцію водопостачання, ремонт каналізації, вентиляційної системи і енергопостачання, пояснив у коментарі «МикВісті» головний лікар Лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем'янов.

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Він також пояснив, що після ремонту там зможуть перебувати медичний персонал та пацієнти лікарні, зокрема ті, що не в змозі пересуватися самостійно.

— У нас вже проведений ремонт в тимчасовому укритті, у підвалі — там, де мають розміщуватися постраждалі на ліжках. Основне укриття в нас також є, воно досить велике, але побудоване ще за часів Радянського Союзу так, що туди не можна перенести пацієнтів на ношах або на ліжку. Тобто спочатку ми зробили тимчасове укриття в першу чергу для них, а зараз вже йде мова про реконструкцію основного укриття для того, щоб там були не тільки ходячі хворі та персонал, а ще і лежачі хворі. І щоб ми могли надавати їм там якусь допомогу, крім того, щоб вони там просто перебували на час тривоги, — сказав Олександр Дем'янов.

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Нагадаємо, у лютому 2025 року стало відомо, що медики пологового будинку №3 та лікарні швидкої медичної допомоги (ЛШМД) у Миколаєві від початку 2025 року не отримують заробітну плату. Причиною затримки стало те, що Національна служба здоров’я України не вчасно уклала договори з цими медичними закладами.

Тоді в міському управлінні охорони здоров'я сказали, що кошти виплатять до кінця лютого.

Головний лікар ЛШМД Олександр Дем’янов у коментарі «МикВісті» розказав, що станом на сьогодні усі проблеми з затримкою зарплат медикам вирішили.

Згодом стало відомо, що працівники пологового будинку №3 також отримали зарплату, яку затримували з початку року через проблеми з контрактуванням із НСЗУ.

А депутат міської ради та голова планово-бюджетної комісії Федір Панченко висловив невдоволення, що виконавчі органи міської влади невчасно інформують депутатів про місцеві проблеми. Зокрема, про проблему з зарплатами медиків депутат дізнався з публікації «МикВісті».