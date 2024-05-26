Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже має підтвердження участі у Саміті миру від понад 80 держав, і закликав долучитися до нього Президента США Джозефа Байдена і голову Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна.

Про це йдеться у відеозверненні президента до світових лідерів напередодні Саміту миру.

Звернення записане на тлі знищеної внаслідок російської атаки друкарні у Харкові.

— Для них це задоволення – спалювати. Ми всі знаємо, із ким маємо справу. Росією керують люди, які хочуть зробити нормою спалювати життя, руйнувати міста й села, розділяти народи та стирати національні кордони війною, — сказав Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що немає нації, яка здатна зупинити таку війну лише своїми зусиллями, тому Україні потрібна участь лідерів світу.

— Чи хоче Росія діалогу? Україна має найбільший у світі досвід обману з боку Росії на переговорах. Обману, який, зокрема, був прикриттям Росії для підготовки цієї війни. І саме тому потрібні глобальні зусилля – Саміт миру за участю лідерів, яких Росії не обманути, — сказав він.

Свою участь у саміті підтвердили вже 80 країн. Володимир Зеленський нагадав, що тоді відбудеться 15 червня.

— Ми маємо підтвердження участі вже більш ніж 80 держав і продовжуємо працювати з лідерами, запрошуючи на саміт. Дякую кожному, хто дійсно допомагає миру. Я звертаюся до лідерів світу, які поки що осторонь глобальних зусиль із підготовки Саміту миру: до Президента Байдена, лідера Сполучених Штатів, до Президента Сі, лідера Китаю. Ми не хочемо, щоб так само, як ці книжки, згорів Статут ООН. Сподіваюся, не хочете й ви. Будь ласка, проявіть ваше лідерство в наближенні миру – дійсно миру, а не паузи між ударами, — сказав Володимир Зеленський.

Саміт миру

Україна навесні планує провести перший інавгураційний Саміт миру у Швейцарії. Там обговорюватиметься, зокрема, Формула миру для закінчення війни. Володимир Зеленський застеріг проти того, щоб інші країни навʼязували Україні «будь-які формати перемовин» із росією.

Тим часом керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що на другий Саміт, який відбуватиметься не в Європі, можуть запросити представників Росії, де «їм буде представлений цей план [миру] — на випадок, якщо той, хто на цей момент представлятиме країну-агресора, справді захоче припинити цю війну».