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Китай не прийматиме участі у Глобальному саміті миру, який відбудеться у червні у Швейцарії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на чотири джерела.

За їхніми словами, Пекін відхилив запрошення, оскільки не було виконано умов для участі — присутність на конференції і України, і Росії.

Цього тижня Китай повідомив дипломатам, що їхні умови включають визнання конференції як Росією, так і Україною, рівну участь усіх сторін та справедливе обговорення всіх пропозицій.

Саміт миру

Україна навесні планує провести перший інавгураційний Саміт миру у Швейцарії. Там обговорюватиметься, зокрема, Формула миру для закінчення війни. Володимир Зеленський застеріг проти того, щоб інші країни навʼязували Україні «будь-які формати перемовин» із Росією.

Тим часом керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що на другий Саміт, який відбуватиметься не в Європі, можуть запросити представників Росії, де «їм буде представлений цей план [миру] — на випадок, якщо той, хто на цей момент представлятиме країну-агресора, справді захоче припинити цю війну».

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже має підтвердження участі у Саміті миру від понад 80 держав, і також закликав долучитися до нього Президента США Джозефа Байдена і голову Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна.

США підтвердили свою участь у саміті. Однак, хто буде представляти країну — не відомо.