Президентка Швейцарії Віола Амгерд сказала, що 90 країн і організацій, половина з яких європейські, підтвердили участь у Саміті миру щодо України.
Про це вона повідомила на зустрічі з журналістами, передає The Washington Post.
За словами президентки, мета Саміту — намітити шлях до можливого миру.
За її словами, приблизно половина країн буде представлена на саміті на рівні глав держав чи урядів. Крім того, на зустріч приїдуть «кілька» лідерів міжнародних організацій.
Очікується, що президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідають саміт, а від США візьме участь віцепрезидентка Камала Гарріс. Тим часом радник президента Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван приєднається до Гарріс у складі делегації США.
«Це не про пропаганду. Йдеться про основу гуманітарної допомоги, що надається Швейцарією, яка базується на зміцненні миру і на забезпеченні платформи для початку діалогу», — додала Віола Амгерд.
Усього ж Швейцарія надіслала понад 160 запрошень. Амгерд зазначила, що поточна кількість учасників «не є розчаруванням» для швейцарського уряду, а остаточний список очікується до п'ятниці.
Україна планує провести перший інавгураційний Саміт миру у Швейцарії. Там обговорюватиметься, зокрема, Формула миру для закінчення війни. Володимир Зеленський застеріг проти того, щоб інші країни навʼязували Україні «будь-які формати перемовин» із Росією.
Тим часом керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що на другий Саміт, який відбуватиметься не в Європі, можуть запросити представників Росії, де «їм буде представлений цей план [миру] — на випадок, якщо той, хто на цей момент представлятиме країну-агресора, справді захоче припинити цю війну».
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже має підтвердження участі у Саміті миру від понад 80 держав, і також закликав долучитися до нього Президента США Джозефа Байдена і голову Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна.
Китай відмовився приймати участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у червні у Швейцарії. За їхніми словами, Пекін відхилив запрошення, оскільки не було виконано умов для участі — присутність на конференції і України, і Росії.
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Президентка Швейцарії Віола Амгерд сказала, що 90 країн і організацій, половина з яких європейські, підтвердили участь у Саміті миру щодо України.
Про це вона повідомила на зустрічі з журналістами, передає The Washington Post.
За словами президентки, мета Саміту — намітити шлях до можливого миру.
За її словами, приблизно половина країн буде представлена на саміті на рівні глав держав чи урядів. Крім того, на зустріч приїдуть «кілька» лідерів міжнародних організацій.
Очікується, що президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідають саміт, а від США візьме участь віцепрезидентка Камала Гарріс. Тим часом радник президента Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван приєднається до Гарріс у складі делегації США.
«Це не про пропаганду. Йдеться про основу гуманітарної допомоги, що надається Швейцарією, яка базується на зміцненні миру і на забезпеченні платформи для початку діалогу», — додала Віола Амгерд.
Усього ж Швейцарія надіслала понад 160 запрошень. Амгерд зазначила, що поточна кількість учасників «не є розчаруванням» для швейцарського уряду, а остаточний список очікується до п'ятниці.
Україна планує провести перший інавгураційний Саміт миру у Швейцарії. Там обговорюватиметься, зокрема, Формула миру для закінчення війни. Володимир Зеленський застеріг проти того, щоб інші країни навʼязували Україні «будь-які формати перемовин» із Росією.
Тим часом керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що на другий Саміт, який відбуватиметься не в Європі, можуть запросити представників Росії, де «їм буде представлений цей план [миру] — на випадок, якщо той, хто на цей момент представлятиме країну-агресора, справді захоче припинити цю війну».
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже має підтвердження участі у Саміті миру від понад 80 держав, і також закликав долучитися до нього Президента США Джозефа Байдена і голову Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна.
Китай відмовився приймати участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у червні у Швейцарії. За їхніми словами, Пекін відхилив запрошення, оскільки не було виконано умов для участі — присутність на конференції і України, і Росії.