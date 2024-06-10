Участь у Саміті миру щодо України підтвердили 90 країн та організацій. Фото для ілюстрації

Президентка Швейцарії Віола Амгерд сказала, що 90 країн і організацій, половина з яких європейські, підтвердили участь у Саміті миру щодо України.

Про це вона повідомила на зустрічі з журналістами, передає The Washington Post.

За словами президентки, мета Саміту — намітити шлях до можливого миру.

За її словами, приблизно половина країн буде представлена ​​на саміті на рівні глав держав чи урядів. Крім того, на зустріч приїдуть «кілька» лідерів міжнародних організацій.

Очікується, що президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідають саміт, а від США візьме участь віцепрезидентка Камала Гарріс. Тим часом радник президента Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван приєднається до Гарріс у складі делегації США.

«Це не про пропаганду. Йдеться про основу гуманітарної допомоги, що надається Швейцарією, яка базується на зміцненні миру і на забезпеченні платформи для початку діалогу», — додала Віола Амгерд.

Усього ж Швейцарія надіслала понад 160 запрошень. Амгерд зазначила, що поточна кількість учасників «не є розчаруванням» для швейцарського уряду, а остаточний список очікується до п'ятниці.

Саміт миру

Україна планує провести перший інавгураційний Саміт миру у Швейцарії. Там обговорюватиметься, зокрема, Формула миру для закінчення війни. Володимир Зеленський застеріг проти того, щоб інші країни навʼязували Україні «будь-які формати перемовин» із Росією.

Тим часом керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що на другий Саміт, який відбуватиметься не в Європі, можуть запросити представників Росії, де «їм буде представлений цей план [миру] — на випадок, якщо той, хто на цей момент представлятиме країну-агресора, справді захоче припинити цю війну».

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже має підтвердження участі у Саміті миру від понад 80 держав, і також закликав долучитися до нього Президента США Джозефа Байдена і голову Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна.

Китай відмовився приймати участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у червні у Швейцарії. За їхніми словами, Пекін відхилив запрошення, оскільки не було виконано умов для участі — присутність на конференції і України, і Росії.