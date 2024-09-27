«Ігнорують депутатів»: міськрада Миколаєва не передала поліції штрафмайданчик та генератор

Миколаївські депутати відмовили поліції в генераторі та ділянці для штрафмайданчика. Фото: Нацполіція у Миколаївській обалсті

Депутатам міськради не вистачило голосів аби передати Національній поліції Миколаївської області в оренду ділянку для облаштування штрафмайданчика та генератор, тому що вони ігнорують депутатів та міську раду.

Таке рішення було прийнято у четвер, 26 вересня, під час засідання сесії Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

За проєктами рішень, планувалося передати поліції генератор вартістю 338 тисяч 557 гривень, що перебуває на балансі КП «Миколаївелектротранс», а також виділити в оренду колишню автостоянку в Інгульському районі для облаштування штрафмайданчика.

Голова профільної комісії з питань ЖКГ, депутат Дмитро Іванов від партії «Пропозиція» пояснив, що депутати не погоджують ці два проєкти рішення, тому що правоохоронці ігнорують їх звернення.

– У багатьох депутатів є питання до Нацполіції, на всі наші звернення вони ніяк не реагують, тому депутати не проголосували ні за передачу генератора, ні за передачу їм штрафмайданчика , – пояснив депутат.

На засіданні Миколаївської міськради 30 липня заступник керівника управління Віталій Данила повідомив, що новий штрафмайданчик потрібен через переповненість вже існуючих. Правоохоронці обіцяють впорядкувати територію, полагодити паркан, висадити дерева, забезпечити освітлення та охорону.

Депутати запропонували поліції знайти іншу ділянку поблизу звалища. Секретар міськради Дмитро Фалько підтримав цю ідею, але депутати продовжать розгляд питання виділення ділянки на Космонавтів.