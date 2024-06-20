Ірина Шабільянова, архівне фото «НикВести»

Депутати обласної ради без проведення конкурсу хочуть затвердити Ірину Шабільянову на посаді директора КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня».

Відповідну рекомендацію у середу, 19 червня, прийняли члени депутатської комісії Миколаївської обласної ради з питань соціальної політики та охорони здоров’я, пишуть «НикВести».

Як відомо, у вересні 2023 року голова Миколаївської ОВА Віталій Кім підписав розпорядження щодо призначення виконувачем обов'язків керівника закладу депутатку Миколаївської облради від партії «Слуга народу» Ірину Шабільянову. Крім того, вона є головою комісії Миколаївської обласної ради з питань охорони здоров'я.

У пояснювальній записці до проєкту, ініційованого облрадою, зазначено, що рішення має врегулювати питання призначення керівника КНП, який забезпечує організацію високоспеціалізованої медичної допомоги населенню Миколаївської області, включаючи внутрішньо переміщених осіб та поранених унаслідок бойових дій в умовах воєнного стану.

Заступник голови Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров на профільній комісії підтримав кандидатуру Шабільянової:

— Хочу підтримати, ми вже давно працюємо з Іриною Шабільяновою. Вона давно очолює в складних умовах очолює головний обласний клінічний заклад охорони здоров'я. Вона особа — відповідальна, дисциплінована, професійна, все що стосується економічних питань, енергетичної безпеки, обладнання, яке необхідно, з нею працювати приємно. Вона заслуговує на те, щоб на постійній основі вона була легітимним керівником цього закладу охорони здоров'я.

Проголосували «за» 4 депутати, тож це рішення будуть винесені на засідання сесії Миколаївської обласної ради.

Нагадаємо, що у грудні 2023 року профільна комісія облради з питань медицини вже розглядала питання щодо затвердження на посаді поза конкурсом трьох керівників обласних лікарень. Тоді голова комісії Ірина Шабільянова заявляла, що під час воєнного стану проведення конкурсів неможливе, а необхідність затвердження на посаді пояснила бюрократичними труднощами з постійним переоформленням документів для виконувачів обов’язків.

— Конкурси під час воєнного стану не проводяться, як я знаю. А потім уже після завершення воєнного стану протягом шести місяців обласна рада повинна в обов’язковому порядку провести конкурс на зайняття посади, — зазначила Шабільянова.

Зазначимо, що в разі, якщо сесія затвердить головним лікарем на посаді без приставки «в.о.», то і її звільнення буде можливе лише рішенням сесії Миколаївської обласної ради.