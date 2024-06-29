Генерал-лейтенант Юрій Содоль. Фото з відкритих джерел

Державне бюро розслідувань перевірить дії генерал-лейтенанта Юрія Содоля під час його командування обороною Харківського напрямку.

Про це повідомили співрозмовники «Української правди» в правоохоронних органах.

За їхніми даними, ДБР відповіло начальнику штабу бригади «Азов» Національної гвардії Богдану Кротевичу, що його заяву за фактами можливого перевищення службових повноважень та некомпетентного командування військами з боку ескомандуючого ОСУВ «Хортиця» Юрія Содоля розглянуто. Згідно з результатами, його свідчення приєднали до матеріалів фактової кримінальної справи щодо обставин прориву російськими військовими кордону в Харківській області.

«В Бюро пообіцяли представнику «Азову», що викладені ним обставини будуть перевірені», — зазначили співрозмовники видання.

Натомість, напередодні Богдан Кротевич заявив, що відповідю ДБР не задоволений.

«Далі вже робота адвокатів, вдячний всім хто підтримує. Військових прошу не боятись давати свідчення (в тому числі непублічні), ми не відступимося», — написав він.

Нагадаємо, 24 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що вирішив замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

Хто такий Юрій Содоль?

З початку повномасштабного російського вторгнення генерал Юрій Содоль брав участь в обороні Маріуполя та боях під Волновахою. У 2023 році Содоль керував оперативно-тактичним угрупованням на Вугледарському напрямку.

За рішенням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у лютому 2024 року Юрій Содоль став командувачем Об'єднаних сил ЗСУ.

З 2018 року Содоль був командувачем морської піхоти ВМС ЗСУ. У квітні 2024 року став керівником ОСУВ «Хортиця».

Хоча дане призначення викликало у мережі обурення, адже на Содоля лягає весь східний фронт, в той час, як йому закидують звинувачення у неналежному матеріальному забезпеченні бійців, яке призвело до втрат.

Зокрема народна депутатка від «Слуги народу» Марʼяна Безугла назвала Юрія Содоля «кулуарним мʼясником». Днями раніше після поїздки на передову Марʼяна Безугла, коментуючи роботу генерала, назвала його злочинцем, який розставив на ключові посади у військовому командуванні «своїх людей».

Після чого 35 окрема бригада морської піхоти офіційно звернулись до політичних діячів з проханням не називати в інформаційному просторі командувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля «мʼясником». Військові попросили не лізти в сферу, в якій суспільство не розуміється.