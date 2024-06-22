Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна хоче організувати другий Саміт миру до кінця 2024 року.

Про це він сказав в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

За словами Жовкви, Київ хоче провести другий Саміт миру до кінця року.

— Процес не має бути затягнутим. Україна, як ніхто, хоче якнайшвидше миру. Але ми точно не хочемо миру на основі так званого російського визнання реальності, як вони про це кажуть, — додав він.

Заступник голови ОП уточнив, що на терміни проведення Саміту впливатимуть не лише вибори президента США, а й "інтенсивність роботи в тематичних групах", які розробляють окремі пункти "формули миру".

— Ви ж чули президента, який сказав, що другий Саміт миру буде не через роки, а через місяці. Ось така установка України, — вказав Жовква.

Він також підтвердив озвучене раніше міністром закордонних справ Дмитром Кулебою прагнення України організувати другий саміт в одній із країн Глобального Півдня.

— І це було б логічно, тому що перший саміт відбувся в європейській державі, у нейтральній Швейцарії. Тепер, за логікою подій, цей саміт має відбутися в одній із країн Глобального Півдня. Яка це буде країна, побачимо. Це живий процес, — додав посадовець.

Саміт миру

15-16 червня у Швейцарії відбувається Глобальний саміт миру, ініційований Україною. Росію на нього не запросили, утім підсумкове комюніке саміту може прокласти шлях до майбутніх переговорів України з РФ.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже має підтвердження участі у Саміті миру від понад 80 держав, і також закликав долучитися до нього Президента США Джозефа Байдена і голову Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна.

Китай відмовився приймати участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у червні у Швейцарії. За їхніми словами, Пекін відхилив запрошення, оскільки не було виконано умов для участі — присутність на конференції і України, і Росії.

Президентка Швейцарії Віола Амгерд сказала, що 90 країн і організацій, половина з яких європейські, підтвердили участь у Саміті миру щодо України.

Президент України Володимир Зеленський прибув на Саміт миру у Швейцарію.

На Глобальний саміт миру у Швейцарії, який організувала Україна, приїхали російські журналісти.

Президент України Володимир Зеленський закликав представників країн скласти «план дій», щоб на другій зустрічі на Саміті миру можна було зафіксувати кінець війни.

Також повідомлялося, що у підсумковій декларації Глобального саміту миру у Швейцарії буде вказуватись вина Росії, яка почала повномасштабну він проти України, чим спричинила масштабні людські страждання та руйнування.

Нагадаємо, що раніше свої підписи під комюніке відкликали Ірак та Йорданія, таким чином кількість країн, що приєдналися до документу, зменшилася з 80 до 78.

Разом з тим заступник глави Офісу президента Ігор Жовква в ефірі Радіо Свобода заявив, що Ірак і Йорданія не підписували комюніке за підсумками саміту миру, а їхня поява у списку підписантів була «технічним збоєм». Заступник глави Офісу президента також сказав, що з цими країнами «триває робота» і, можливо, їм потрібно більше часу.

Також Після Іраку та Йорданії зі списку підписантів спільного комюніке Саміту миру зникла Руанда.