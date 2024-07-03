Віталій Кім та Олексій Арестович, коллаж «НикВести»

Голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім вважає, що колишній радник Офісу Президента Олексій Арестович, який на початку великої війни став популярним серед українців завдяки своїм «заспокійливим» виступам, а зараз висловлюється у прямих ефірах щодо воєнної ситуації в країні та перспектив щодо завершення бойових дій, «збився зі шляху».

Таку думку він висловив в інтервʼю «Громадському».

Віталій Кім зізнався, що мав у 2022 році лише одну телефонну розмову з Олексієм Арестовичем. За його словами, Олексій Арестович отримував задоволення від своєї публічної діяльності та не зміг вчасно зупинитися, намагаючись утримувати аудиторію. Зараз голова Миколаївської ОВА не стежить за діяльністю Олексія Арестовича, але вважає, що той «збився зі шляху», але не знає з якої причини.

— Я з ним розмовляв один раз телефоном. У нього була ідея разом привітати жінок 8 березня. Це був 2022 рік. Я сказав, що це недоречно, і що зараз зовсім не до 8 березня. Це вся моя взаємодія з Олексієм. Моя суб'єктивна думка: він отримує задоволення від того, що «віщає». І він не зміг зупинитися — почав відходити далі й далі, щоб утримувати аудиторію. Зараз я за ним не слідкую. Бачу тільки, що збився зі шляху хлопець. Чи за гроші, чи це особисте, я не знаю, – розповідає Віталій Кім.

Відповідаючи на питання журналіста щодо своєї меншої присутності у медійному просторі, Кім зазначив, що це був логічний крок. Він пояснив, що його виступи та присутність у медіа були спрямовані на протидію російським ІПСО, а коли система почала працювати на загальнонаціональному рівні, він вирішив відійти на другий план, щоб зосередитись на інших важливих справах.

— Це суто логічний крок. І мої виступи, і присутність у медійному просторі були пов'язані з необхідністю протидії російським ІПСО. Тобто я точно розумів, що роблю. Коли це вже працювало системно по всій країні — вирішив, що я не маю там бути, адже все працює і так. У мене багато іншої роботи. Ну, не міг просто фізично це продовжувати, – пояснив Віталій Кім.

Як відомо, Олексій Арестович – український військовий і політичний аналітик, блогер та колишній радник Офісу Президента України. Останнім часом він зосереджений на коментуванні та аналізі військових дій в Україні, геополітичної ситуації, а також внутрішніх українських політичних питань.

Зокрема, Олексій Арестович висловив думку, що Україна може втратити ще більше територій та населення через затяжну війну, передбачивши, що у випадку програшу будуть шукати винних серед керівництва країни​.

Крім того, він закликав «зупинити безглузду бійню», через те, що війна зайшла в глухий кут на стратегічному рівні, адже ні Україна, ні РФ «не мають сил радикально змінити ситуацію».що спричинило хвилю обурення у суспільстві, оскільки багато хто вважає це зрадницькою позицією під час активної фази війни.

Також Олексій Арестович висловлювався стосовно проведення мобілізації. На його думку, мобілізація руйнує економіку України, адже багато людей виїжджають з країни, уникаючи служби в армію.