Пошкоджений внаслідок ракетного удару по Миколаєву будинок на Адміральській, 36

В департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради відреагували на публікацію «НикВести» щодо незавершеного капремонту, пошкодженої внаслідок обстрілу у квітні 2023 року багатоповерхівки на Адміральській, 36 у Миколаєві. Зокрема мова йде про перекриття раніше зірваного даху, через який все ще до будинку затікає дощова вода. Посадовці заявили, що журналісти «спотворили інформацію», хоча при цьому фактично підтвердили усі факти з новини «НикВести».

Відповідне повідомлення ДЖКГ опублікували на своєму сайті.

Раніше «НикВести» писали про скарги мешканців багатоповерхівки за адресою Адміральська, 36 у Миколаєві, яка постраждала внаслідок обстрілу понад рік тому. Під час зливи у квітні цього року будинок затопило, що також пітвердили у публікації Департамента ЖКГ.

«Дійсно після останніх рясних опадів, внаслідок пошкодження вітром плівки відбулось затікання місць загального користування, проте підрядною організацією вжито заходів щодо улаштування ОСБ плит, як тимчасової міри. Зі свого боку, департаментом ЖКГ наголошено підряднику щодо недопущення повторення таких ситуацій та якомога скорішого продовження і завершення робіт з відновлення будинку», – йдеться в повідомленні.

Як відомо, 27 квітня 2023 року (рік і два місяці тому) вибуховою хвилею від ракетного удару в будинку були вибиті вікна, зруйновані міжкімнатні стіни та зірваний дах. За декілька днів після російського удару дах накрили плівкою. Проте ремонт даху будинку досі не завершено, що підтвердили у Департаменті ЖКГ, при цьому заявивши, що не розуміють, «з чого виходили журналісти, коли писали про те, що вже більше року в Миколаєві не можуть відремонтувати дах».

Розірвана плівка на даху будинку. Фото від жителів дому Калюжы у під'їзді будинку. Фото від жителів дому

У мерії вважають, що відлік відсутності ремонту багатоповерхівки треба вести з часу фактичного початку робіт підрядником, а не з часу, коли жителі будинку залишилися без даху.

В ДЖКГ заявляють, що після проведення торгів у листопаді 2023 року департаментом було укладено договір з компанією «Затишний дім» на капітальний ремонт житлового будинку по Адміральській, 36. За тендерною документацією, підрядник мав завершити робити до 1 травня 2024 року, проте сам строк дії договору закінчується у кінці 2024 році.

В заяві також вказано, що департамент ЖКГ розуміє, що до цього часу підрядник не встигне виконати усі роботи, в тому числі відремонтувати дах, про що також було зазначено у новині «НикВести». Коментуючи вірогідність того, що підрядник не встигне виконати ремонтні роботи з перекриття даху до 1 липня, заступник ДЖКГ Артем Сапожник повідомив, що в департаменті будуть оцінювати можливість продовження чи не продовження строків виконання робіт.

— Навіть розуміючи певні труднощі, з якими підрядник стикнувся на сьогоднішній день, ми будемо оцінювати можливість продовження чи не продовження строків виконання робіт, — сказав Артем Сапожник у коментарі «НикВести».

Відповіть ДЖКГ на матеріал «НикВести». Скриншот

Тому в новині зазначено, що строк виконання робіт буде ймовірно продовжено втретє. Натомість в департаменті заявили, що журналісти «вкотре спотворили інформацію».

«Під час коментарю журналістці «НикВести» було чітко зазначено, що на сьогодні об’єктивних правових підстав для продовження строку виконання робіт немає, але це не звільняє підрядну організацію від виконання своїх зобов’язань і завершення ремонту житлового будинку по вулиці Адміральська, 36. Натомість, журналісти вкотре спотворили інформацію, написавши: «Відповідно, підрядник не встигне завершити роботи до встановленого строку (1 липня), тому ймовірно строк виконання робіт буде продовжено втретє», — сказано в повідомленні.

Підсумовуючи, Департамент житлово-комунального господарства заявив, що «безпідставна дискредитація» влади в Миколаєві створює «соціальну напругу у суспільстві», а тому журналісти мають бути «уособленням чесності, порядності та достовірності».

Відповіть ДЖКГ на матеріал «НикВести». Скриншот

Раніше Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич відреагував на результати щорічного муніципального дослідження, проведеного Міжнародним республіканським інститутом (IRI), який показав, зокрема, що майже половина жителів міста вважають, що справи в місті йдуть у неправильному напрямку, а роботу міського голови схвалюють тільки 36% жителів Миколаєва. Тоді він заявив, що «Негатив створюють медіа».