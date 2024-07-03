В одному із закладів відпочинку в Миколаєві зафіксовано спалах харчової токсикоінфекції.
Про це під час брифінгу у середу, 3 липня, повідомила в.о. начальника управління охорони здоровʼя Миколаївської ОВА Ірина Ткаченко, повідомляють «НикВести».
Ірина Ткаченко зазначила, що наразі ситуація із інфекційними захворюваннями, зокрема, холерою під контролем. Однак в одному із міських закладів відпочинку стало відомо про токсикоінфекцію.
— На сьогоднішній день ситуація контрольована. В нас зафіксований зараз випадок в приватному закладі, скажімо так, спалах харчової токсикоінфекції, але захворювання холери не підтверджено, — сказала Ірина Ткаченко.
При цьому на Facebook-сторінці Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради сьогодні повідомили, що в місті зафіксовано спалах гострого гастроентероколіту.
Інформація про захворювання надійшла вчора, 2 липня. До лікарні Миколаєва госпіталізовано 5 осіб у стані середньої важкості.
Нагадаємо, у травні повідомлялось, що протягом останніх чотирьох місяців фахівці «Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України» фіксують збільшення випадків захворювання на кишкові інфекції.
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В одному із закладів відпочинку в Миколаєві зафіксовано спалах харчової токсикоінфекції.
Про це під час брифінгу у середу, 3 липня, повідомила в.о. начальника управління охорони здоровʼя Миколаївської ОВА Ірина Ткаченко, повідомляють «НикВести».
Ірина Ткаченко зазначила, що наразі ситуація із інфекційними захворюваннями, зокрема, холерою під контролем. Однак в одному із міських закладів відпочинку стало відомо про токсикоінфекцію.
— На сьогоднішній день ситуація контрольована. В нас зафіксований зараз випадок в приватному закладі, скажімо так, спалах харчової токсикоінфекції, але захворювання холери не підтверджено, — сказала Ірина Ткаченко.
При цьому на Facebook-сторінці Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради сьогодні повідомили, що в місті зафіксовано спалах гострого гастроентероколіту.
Інформація про захворювання надійшла вчора, 2 липня. До лікарні Миколаєва госпіталізовано 5 осіб у стані середньої важкості.
Нагадаємо, у травні повідомлялось, що протягом останніх чотирьох місяців фахівці «Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України» фіксують збільшення випадків захворювання на кишкові інфекції.