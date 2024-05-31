Протягом останніх чотирьох місяців фахівці «Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України» фіксують збільшення випадків захворювання на кишкові інфекції.

Про це заявив генеральний директор центру Володимир Клочко під час брифінгу 31 травня, пишуть «НикВести».

— У нас в області відзначається підвищення захворюваності на кишкові інфекції на 28%. Це тривожний показник, — сказав Володимир Клочко.

Разом з цим, директор центру прогнозує, що літній сезон буде провокувати виникнення кишкових інфекцій. Це, зокрема, пов’язано з відсутністю якісної води у місті та доступу містян до неї.

— Влітку завжди так було. Кишкова група інфекцій залишається проблемою, — додав Володимир Клочко.

Крім загрози виникнення захворювань на кишкові інфекції, Володимир Клочко відмічає ризик розповсюдження холери у регіоні.

— Холера для Миколаївщині дуже актуальна, область відноситься до першої групи ризику щодо можливості проявів цієї інфекції. До цього числа також входять Запорізька, Одеська та Херсонська область, — додав він.

Нагадаємо, як раніше санітарний лікар казав, що в Миколаївській області рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції лишається на 44% нижче епідемічного порогу. Проте ситуація може погіршитись.