В Миколаївській області рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції лишається на 44% нижче епідемічного порогу. Проте ситуація може погіршитись.

Про це в ході брифінгу розповів генеральний директор ДУ «Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Володимир Клочко.

Станом на листопад рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції в Україні на 17,9% нижче епідемічного порогу, в Миколаївській області показник нижче на 44%. За останній тиждень виявлено 3012 випадків захворювання на ГРВІ, з них 37 — випадки Covid-19.

— Південь України має особливості в підсезонні. І Миколаївська область має ці сплески на ГРВІ навіть і у березні, тому ми очікуємо погіршення ситуації. Це буде обов'язково, але пізніше, ніж в цілому по Україні, — сказав Володимир Клочко.

Щоб уникнути погіршення ситуації, головний санлікар Миколаївщини закликає населення вакцинуватися, підкреслюючи, що препаратів вистачає. У випадку, якщо людина все ж захворіла, він наголошує на тому, що прийом антибіотиків має призначати виключно фахівець.

— Не займайтесь самолікування. Також хочу повернути вас до банальних речей таких як носіння маски, особливо в місцях скупчення людей. Забезпечте спокій своїх близьких, якщо ви відчуваєте, що захворіли, йдіть до лікаря, лише він визначає діагноз. Знов таки необхідно проводити тести на ковід, тому що в числі ГРВІ входить тепер і ковід, і ознаки однакові, — зазначив санлікар.

Наразі щеплення від грипу на Миколаївщині отримали 1816 осіб, переважна більшість з цієї кількості серед — медичні працівники, які належать до групи епідемічних ризиків та працюють безпосередньо з пацієнтами. За власним бажанням вакцинувалася лише 281 людина, ще 132 щеплення було проведено дітям віком від шести місяців до 5 років.

— Для вакцинації проти грипу можна в аптеці придбати вакцину, яка перевірена та сертифікована, але необхідно порадитись з лікарем, знати, що рекомендовано впродовж двох годин за дотриманням холодового ланцюжку купити, тобто на холоді донести до лікаря, і буде зроблено щеплення, — додав він.

Для тих, хто не може відвідати медичний заклад, існують мобільні бригади, які, за відповідним запитом, виїжджають та здійснюють щеплення.

Нагадаємо, у Миколаєві минулого року від грипу щепили більше 3,5 тисяч містян. Цьогоріч питання щеплення вже актуальне, адже з приходом холодів очікують підвищення захворюваності на грип.