Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не хоче, щоб війна тривала протягом багатьох років. Тому Київ та партнери мають розробити спільний план дій за підсумками першого Саміту миру, який примусив би РФ до припинення війни.

Про це він заявив на пресконференції з президентом Євроради Шарлем Мішелем у Брюсселі 27 червня.

Президент очікує, що цей план розроблять протягом наступних декілька місяців.

«Ми маємо знайти та підготувати цей план (із закінчення війни, – прим.) і покласти його на стіл протягом кількох місяців. Ми не маємо багато часу, бо ми маємо багато поранених та вбитих на полі бою та цивільних. Ми не хочемо, щоб ця війна тривала роками», – сказав Володимир Зеленський.

За його словами, план із врегулювання війни має бути обговорений під час другого саміту.

Нагадаємо, у четвер, 27 червня, у Брюсселі розпочався саміт лідерів, на який прибув президент України Володимир Зеленський. Під час зустрічі із лідерами країн Євросоюзу Україна підписала із ЄС угоду про безпекові гарантії.

Також зазначимо, що у середу, 26 червня, президент України Володимир Зеленський поїхав на Донеччину та представив нового командувача Об’єднаних сил Андрія Гнатова.