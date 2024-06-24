Генерал-лейтенант Юрій Содоль

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вирішив замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

Про це він заявив у своєму вечірньому відеозверненні.

За словами президента Юрія Содоля замінить, його замінить бригадний генерал Андрій Гнатов.

«Я прийняв рішення замінити командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова», — наголосив глава держави.

Хто такий Юрій Содоль?

З початку повномасштабного російського вторгнення генерал Юрій Содоль брав участь в обороні Маріуполя та боях під Волновахою. У 2023 році Содоль керував оперативно-тактичним угрупованням на Вугледарському напрямку.

За рішенням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у лютому 2024 року Юрій Содоль став командувачем Об'єднаних сил ЗСУ.

З 2018 року Содоль був командувачем морської піхоти ВМС ЗСУ. У квітні 2024 року став керівником ОСУВ «Хортиця».

Хоча дане призначення викликало у мережі обурення, адже на Содоля лягає весь східний фронт, в той час, як йому закидують звинувачення у неналежному матеріальному забезпеченні бійців, яке призвело до втрат.

Зокрема народна депутатка від «Слуги народу» Марʼяна Безугла назвала Юрія Содоля «кулуарним мʼясником». Днями раніше після поїздки на передову Марʼяна Безугла, коментуючи роботу генерала, назвала його злочинцем, який розставив на ключові посади у військовому командуванні «своїх людей».

Після чого 35 окрема бригада морської піхоти офіційно звернулись до політичних діячів з проханням не називати в інформаційному просторі командувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля «мʼясником». Військові попросили не лізти в сферу, в якій суспільство не розуміється.