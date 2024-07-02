Наслідки обстрілу Очакова 1 липня / Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

Вдень, 1 липня, об 11:09 росіяни вдарили з артилерії по Очаківу, що на Миколаївщині. Внаслідок чого виникли пожежі.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Через обстріл виникли пожежі чотирьох будинків, семи господарчих споруд, сухої трави на приватних територіях та рекреаційній зоні, які були оперативно ліквідовані.

Також внаслідок обстрілу був пошкоджений газопровід низького тиску та лінію електропередачі, які вже відновили. Постраждалих немає.

Що відбувається в Очакові?

Від початку повномасштабної віни окупанти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади майже щодня з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.

Водночас за увесь час повномасштабної війни обраний міський голова Очакова Сергій Бичков жодного разу публічно не звертався ні до громади, ні від її імені. Він також не озвучував жодної проблеми, не доповідав про результати роботи. Всю комунікацію міської влади Очакова з населенням замість мера веде його заступник — Олексій Васьков. Віталій Кім припускає, що мер Очакова не звертається до громади та не звітує про результати роботи через те, що він «непублічна людина».

З початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян. Водночас на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.

Раніше жителі Очакова Миколаївської області поділилися з журналістами, як вони понад 500 днів повномасштабного вторгненняживуть під постійними обстрілами.

У квітні «НикВести» побували в Очакові та показали у фоторепортажі, як виглядає найнебезпечніша точка Миколаївської області.