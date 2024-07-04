Пожежа поля з пшеницею, фото: Костянтин і Влада Ліберові

Впродовж 3 липня російські військові обстріляли Очаківську та Снігурівську громади Миколаївської області.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

В Миколаївському районі о 09:53 3 липня ворог обстріляв з артилерії акваторію Очаківської громади. Обійшлося без постраждалих.

А в Баштанському районі близько 20:00 3 липня росіяни обстріляли Снігурівську громаду. Внаслідок чого виникло пожежа поля з пшеницею, яку оперативно ліквідували. Постраждалих немає.

Що відбувається в Очакові?

Від початку повномасштабної віни окупанти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади майже щодня з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.

Водночас за увесь час повномасштабної війни обраний міський голова Очакова Сергій Бичков жодного разу публічно не звертався ні до громади, ні від її імені. Він також не озвучував жодної проблеми, не доповідав про результати роботи. Всю комунікацію міської влади Очакова з населенням замість мера веде його заступник — Олексій Васьков. Віталій Кім припускає, що мер Очакова не звертається до громади та не звітує про результати роботи через те, що він «непублічна людина».

З початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян. Водночас на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.

Раніше жителі Очакова Миколаївської області поділилися з журналістами, як вони понад 500 днів повномасштабного вторгненняживуть під постійними обстрілами.

У квітні «НикВести» побували в Очакові та показали у фоторепортажі, як виглядає найнебезпечніша точка Миколаївської області.