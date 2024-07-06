Радник міського голови Іван Смиренський разом з очільницею міськздраву Іриною Шамрай

Радник Миколаївського міського голови Іван Сміренський, коментуючи оптимізацію центрів первинної медико-санітарної допомоги, заявив, що злиття або укрупнення ряду установ в одну юридичну особу є загальносвітовою практикою.

Свою позицію він озвучив у коментарі «НикВести».

За словами радника мера, таким чином заклади можуть бути підпорядковані одній юридичній особі та мати спільні фінансовий та юридичний департаменти. Це зокрема має дати економію коштів, які в подальшому можна перенаправити на розвиток лікарень.

— Давайте формулювання чітко робити, а не перекручувати. Ніхто не скорочує центри. Жодного центру, жодної амбулаторії не буде скорочено. Користь — це управління, а інакше — це гроші. Сьогодні один сімейний лікар має можливість до 2000 декларацій. Наприклад, ми ходимо до одного лікаря, і він заробляє гроші, і до 20% віддає керівництву на їх зарплати. Зазвичай, як показує практика, у керівництва зарплата більше, ніж у лікаря. Грубо кажучи, 100 лікарями будуть керувати не два керівники, а один. І ці зекономлені гроші підуть до того керівника, який залишиться, якого оберуть на конкурсі, на розвиток лікувального закладу. Це може бути ремонт, медикаменти, перев'язувальні матеріали, обладнання. Вільні гроші. З семи юридичних лікарень зробити дві, одну або зробити чотири? Є думка у робочої групи, що треба зробити чотири, але тоді ми залишаємо більше юридичних лікарень. Практика України і практика світова показують, що це не тільки в медицині відбувається оптимізація. Може бути і одна юридична особа, щоб була одна бухгалтерія, кадри, один юридичний департамент, — сказав Іван Сміренський.

Радник міського голови Іван Смиренський разом з очільницею міськздраву Іриною Шамрай

Наразі робоча група схиляється до того, аби лишити 4 центри з 7. Цього, на думку радника мера, має «вистачити з головою», щоб перерозподіляти залишкові кошти на розвиток медичної установи.

— Ви кажете, що гроші дають НСЗУ, тому давайте витрачати. Але це підміна понять. Якщо я зекономлю гроші і не заплачу вам зарплату, як своєму керівнику, чи заплачу менше, то у вас і у вашого керівника залишаться ці гроші, які можна перерозпреділити на розвиток лікарні. І така економія, якщо створити два центри, до 20 мільйонів в рік. Скажіть, ми зможемо зробити зону очікувань у чотирьох центрах по 5 мільйонів? Цього вистачить з головою! Ви зараз кажете, давайте не будемо гроші економити, тому що це гроші НСЗУ. Це не гроші НСЗУ, це гроші лікаря, який може зекономити їх і відправити на розвиток своєї ж лікувальної установи. Ні один сімейний лікар, ні одна медсестра не буде звільнена. Місту це не вигідно, разом з лікарем йдуть декларації, — сказав він.

При цьому Іван Сміренський запевняє, що враховуючи кадровий дефіцит серед комунальних підприємств в Миколаєві, звільненим працівникам знайдуть нову роботу, адже місто в цьому зацікавлено.

— Звільняться лише люди, які отримують зарплату за рахунок сімейного лікаря. І то не факт. Ми знайдемо їм місце. У нас сьогодні кадровий голод в деяких напрямках. Наприклад, юристи в різних підрозділах, в різних комунальних підприємствах. Їх із задоволенням заберуть на більші зарплати. Якщо в центрі ПМСД вони отримують по 15 тисяч гривень, то в комунальному підприємстві 25 тисяч. Не буде ніякого звільнення. Це зміна понять. Якщо кадри хороші, їх заберуть з руками і ногами. Тому що є дефіцит, — додав він.

Однак на питання про те, яку суму коштів необхідно буде виплатити працівникам в разі звільнень, радник мер відповісти не зміг, адже робоча група продовжує вивчати діяльність лікарень.

— Ми не рахували, тому що не підійшли до цього питання. Ми не підійшли до того 2, 1 чи 4 лишиться? Як робоча група прийме рішення, так і будемо рухатись. Я думаю, що це можна робити і раціонально впроваджувати в життя, — сказав Іван Сміренський.

Скорочення штату поліклінік Миколаєва

Про ідею скоротити центри первинної медичної допомоги стало відомо ще на початку червня 2024 року. За розпорядженням міського голови Олександра Сєнкевича створили робочу групу для аудиту їх економічної ефективності.

Туди увійшли депутати Сергій Карцев, Олена Кісельова, Олена Кузьміна, Олександр Медвєдєв, Ганна Норд, Ганна Ременнікова, Єлизавета Тріщанович, віце-мер Анатолій Петров, радник мера Іван Сміренський, начальниця управління міськздоровʼя Ірина Шамрай, директорка департаменту фінансів Віра Святелик, в.о. начальника управління комунального майна міськради Тетяна Димитрова, директор юрдепартаменту Євген Юзвак.

Днями у коментарі «НикВести» керівниця міського управління охорони здоров’я Ірина Шамрай повідомила, що реорганізувати сім центрів первинної медико-санітарної допомоги у Миколаєві планують за дорученням Міністерства охорони здоров'я України.

Їх планують скоротити до двох або чотирьох закладів. Це, за словами Ірини Шамрай, дозволить економити міському бюджету до 27 мільйонів гривень на рік.

— Наразі в центрі шість амбулаторій, а буде 18 амбулаторій. У другому центрі вісім амбулаторій, а буде 21. Я вам хочу сказати, що це ніяк не впливає на якість, тому що все рівно ті кошти з міського бюджету, які виділяються на різні потреби, вони пропорційно розподіляються по пацієнтах, — сказала вона.

Пізніше мер Миколаєва у відео-зверненні до містян пояснив, що скорочення не стосуватимуться лікарів, звільнять адміністративний персонал.

— Скільки буде звільнено людей, скільки буде скорочено? Це юридичні особи, яких ми з 7 маємо зробити 4. Кількість амбулаторій збільшиться на одну. Скільки буде звільнено медпрацівників? Жодного. Буде скорочено адміністративний персонал. Що це дасть миколаївцям? Економію бюджетних коштів на зарплаті адміністративного персоналу, — сказав Олександр Сєнкевич.

Водночас депутат Миколаївської міської ради Микола Капацина вважає, що пропозиція управління охорони здоровʼя щодо скорочення центрів первинної медико-санітарної допомоги зумовлена необхідністю економії бюджетних коштів.

Протилежної думки його колега — депутат Миколаївської міської ради, обрана від партії «Європейська солідарність», Олена Кісельова. Вона закликала мера Олександра Сенкевича відмовитися від реорганізації семи центрів первинної медико-санітарної допомоги.

Депутат Миколаївської міської ради Артем Ільюк також розкритикував ідею скорочення семи центрів первинної медико-санітарної допомоги до двох або чотирьох, яку мотивують необхідністю економії бюджетних коштів.

Не підтримує ідею оптимізації і голова фракції «Слуга народу» в Миколаївській міській раді Тетяна Домбровська. При цьому депутат та член робочої групи з оптимізації Сергій Кантор від коментарів відмовився. Він вважає некоректним коментувати дану ситуацію, поки робоча група не завершила свій аналіз.

Раніше Ірина Шамрай повідомляла, що у зв’язку з війною з Миколаєва виїхало багато молодих спеціалістів-медиків, що спричинило дефіцит низки лікарських спеціальностей в миколаївських медичних закладах. За її словами, найбільш дефіцитними для міста сьогодні стали лікарі первинної медичної допомоги.