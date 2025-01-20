Понад 27 тисяч боєприпасів знищили на Миколаївщині з початку війни
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- Марія Хаміцевич
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12:48, 20 січня, 2025
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З початку повномасштабного вторгнення Росії піротехніки ДСНС вилучили та знищили 27 416 одиниць вибухонебезпечних предметів на території Миколаївської області.
Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
Фахівці проводять розмінування як вручну, так і за допомогою механізованих засобів та кінологів. Загалом обстежено території площею 11 067 гектарів. До розмінувань було залучено 12 502 спеціалісти-піротехніки та ідентифікатори.
Слід зазначити, що Миколаївщина залишається однією з найнебезпечніших територій України через заміновані поля, ліси та населені пункти, але робота з очищення триває щодня.
Хто і коли розмінує Миколаївську область?
Вже понад два роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.
Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.
Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».
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