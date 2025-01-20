Понад 27 тисяч боєприпасів знищили на Миколаївщині з початку війни

Сапери «Українських сервісів розмінування» працюють у Шевченківській громаді Миколаївщини, Фото: «МикВісті»

З початку повномасштабного вторгнення Росії піротехніки ДСНС вилучили та знищили 27 416 одиниць вибухонебезпечних предметів на території Миколаївської області.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Фахівці проводять розмінування як вручну, так і за допомогою механізованих засобів та кінологів. Загалом обстежено території площею 11 067 гектарів. До розмінувань було залучено 12 502 спеціалісти-піротехніки та ідентифікатори.

Слід зазначити, що Миколаївщина залишається однією з найнебезпечніших територій України через заміновані поля, ліси та населені пункти, але робота з очищення триває щодня.

Хто і коли розмінує Миколаївську область?

Вже понад два роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.

Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.

Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».