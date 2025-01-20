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На Одещині іноземця підозрюють у незаконному переправленні чоловіків за кордон

Затримання підозрюваного у незаконному переправленні чоловіків за кордон. Фото: Державної прикордонної службиЗатримання підозрюваного у незаконному переправленні чоловіків за кордон. Фото: Державної прикордонної служби

На Одещині прикордонники спільно з правоохоронцями затримали громадянина Болгарії, якого підозрюють у створенні схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

За даними пресслужби Державної прикордонної служби, підозрюваний разом зі спільниками організовував підробку документів і транспортування «клієнтів» за кордон. Вартість таких послуг перевищувала 10 тисяч доларів.

Чоловікам виготовляли фальшиві паспорти іноземної держави, що дозволяло безперешкодно перетинати транзитну ділянку траси «Одеса-Рені», блокпости, а також доїжджати до кордону.

Зазначається, що затримання відбулося поблизу міста Болград, коли підозрюваний перевозив свого «клієнта» до кордону на мікроавтобусі.

Фальшиві документи для незаконного переправлення чоловіків за кордон. Фото: Державної прикордонної службиФальшиві документи для незаконного переправлення чоловіків за кордон. Фото: Державної прикордонної служби
Вилучені гроші та документи підозрюваного у незаконному переправленні чоловіків за кордон. Фото: Державної прикордонної службиВилучені гроші та документи підозрюваного у незаконному переправленні чоловіків за кордон. Фото: Державної прикордонної служби
Авто підозрюваного, яким незаконно переправляли чоловіків за кордон. Фото: Державної прикордонної службиАвто підозрюваного, яким незаконно переправляли чоловіків за кордон. Фото: Державної прикордонної служби

Під час обшуків за місцями проживання та в автомобілях підозрюваних правоохоронці вилучили майже 10 тисяч доларів готівкою, мікроавтобус, мобільний телефон і підроблені документи.

Нагадаємо, що посадовця Держприкордонслужби на Одещині підозрюють у хабарництві.

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