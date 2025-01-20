На Одещині іноземця підозрюють у незаконному переправленні чоловіків за кордон
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- Світлана Іванченко
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14:55, 20 січня, 2025
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На Одещині прикордонники спільно з правоохоронцями затримали громадянина Болгарії, якого підозрюють у створенні схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.
За даними пресслужби Державної прикордонної служби, підозрюваний разом зі спільниками організовував підробку документів і транспортування «клієнтів» за кордон. Вартість таких послуг перевищувала 10 тисяч доларів.
Чоловікам виготовляли фальшиві паспорти іноземної держави, що дозволяло безперешкодно перетинати транзитну ділянку траси «Одеса-Рені», блокпости, а також доїжджати до кордону.
Зазначається, що затримання відбулося поблизу міста Болград, коли підозрюваний перевозив свого «клієнта» до кордону на мікроавтобусі.
Під час обшуків за місцями проживання та в автомобілях підозрюваних правоохоронці вилучили майже 10 тисяч доларів готівкою, мікроавтобус, мобільний телефон і підроблені документи.
Нагадаємо, що посадовця Держприкордонслужби на Одещині підозрюють у хабарництві.
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