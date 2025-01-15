Посадовця Держприкордонслужби на Одещині підозрюють у хабарництві, фото: прокуратура

Заступнику начальника відділу прикордонної служби ДПСУ повідомили про підозру в хабарництві.

Про це повідомляють у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону.

За даними слідства, наприкінці листопада 2024 року чоловік вимагав від водія, який доставляв робітників до місця виконання робіт, хабар у 100 доларів за кожного працівника щомісячно. За це він обіцяв не перешкоджати під час їх перевезення та перевірки документів на мобільних та стаціонарних блок-постах ДПСУ.

Погодившись на вказану вимогу, водій повідомив про це правоохоронцям й надалі діяв під їх контролем.

У грудні 2024 року, перебуваючи поблизу одного з сіл Одеської області, посадовець отримав першу частину хабаря 1200 доларів. 12 січня 2025 року, після одержання другої частини — 1200 доларів, прикордонника затримали правоохоронці.

Наразі він знаходиться під вартою з альтернативою у виді застави мільйон гривень. За скоєний злочин йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше житель Одеської області за хабар намагався домовитись із прикордонником про «зелений коридор» до Молдови.