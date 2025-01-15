  • середа

    15 січня, 2025

  • -0.1°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 15 січня , 2025 середа

  • Миколаїв • -0.1° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Посадовця Держприкордонслужби на Одещині підозрюють у хабарництві

Посадовця Держприкордонслужби на Одещині підозрюють у хабарництві, фото: ПрокуратураПосадовця Держприкордонслужби на Одещині підозрюють у хабарництві, фото: прокуратура

Заступнику начальника відділу прикордонної служби ДПСУ повідомили про підозру в хабарництві.

Про це повідомляють у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону.

За даними слідства, наприкінці листопада 2024 року чоловік вимагав від водія, який доставляв робітників до місця виконання робіт, хабар у 100 доларів за кожного працівника щомісячно. За це він обіцяв не перешкоджати під час їх перевезення та перевірки документів на мобільних та стаціонарних блок-постах ДПСУ.

Погодившись на вказану вимогу, водій повідомив про це правоохоронцям й надалі діяв під їх контролем.

У грудні 2024 року, перебуваючи поблизу одного з сіл Одеської області, посадовець отримав першу частину хабаря 1200 доларів. 12 січня 2025 року, після одержання другої частини — 1200 доларів, прикордонника затримали правоохоронці.

Наразі він знаходиться під вартою з альтернативою у виді застави мільйон гривень. За скоєний злочин йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше житель Одеської області за хабар намагався домовитись із прикордонником про «зелений коридор» до Молдови.

Останні новини про: ДПСУ

$10 тисяч за поїздку: на Одещині прикордонники зупинили авто з чоловіками, які хотіли втекти до Молдови
Намагався підкупити прикордонника щоб переправити до Румунії 5 чоловіків: судитимуть жителя Одещини
Прикордонники затримали росіянина, який організував трансфер чоловіків з Одещини до Придністровʼя
Реклама

Читайте також:

новини

Висадили кущі та встановили лавки: студенти оновили сквер у Миколаєві

Аліна Квітко
новини

Береза підтримав обрізку платанів на Соборній та запропонував піти далі: «Старі дерева потрібно зносити»

Даріна Мельничук
новини

На Херсонщині кількість зруйнованих об’єктів у 2024 році збільшилась майже на чверть

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині чотири школи долучились до проєкту Міносвіти зі створення безпечного середовища

Аліна Квітко
новини

Підлітки з Миколаївщини отримали $25 тис. на соціальні проєкти у постраждалих громадах

Даріна Мельничук

Останні новини про: ДПСУ

Прикордонники затримали росіянина, який організував трансфер чоловіків з Одещини до Придністровʼя
Намагався підкупити прикордонника щоб переправити до Румунії 5 чоловіків: судитимуть жителя Одещини
$10 тисяч за поїздку: на Одещині прикордонники зупинили авто з чоловіками, які хотіли втекти до Молдови

На Миколаївщині шукають донора, який побудує нову школу на місці зруйнованої у Червоній Долині

Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси

Росіяни атакували FPV-дроном громаду на Миколаївщині

На обрізку дерев у Вознесенську цьогоріч влада планує витратити пів мільйона гривень